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F-16 вже в Україні. Яке озброєння «засвітили» на українських винищувачах
07:56 05.08.2024 |
Західні винищувачі F-16 вже перебувають на території України та готові до виконання бойових задач. Разом з літаками партнери передали Україні низку різного озброєння до них.
Які зразки озброєння помітили на тепер вже українських F-16, розповідає РБК-Україна.
У неділю президент Володимир Зеленський показав журналістам перші F-16, які прибули в Україну, а його прес-служба опублікувала відео з українськими винищувачами. На відео можна було побачити, що на літаках вже встановлено різне озброєння.
Для того, щоб розібратися, яку ж зброю українські Повітряні сили отримали разом з західними літаками, РБК-Україна поспілкувалося з авіаекспертом Валерієм Романенком.
Які ракети на українських F-16
Як пояснив Романенко в розмові з РБК-Україна, на опублікованих кадрах можна було побачити, що на українських F-16 стоять два типи ракет повітря-повітря - AIM-9 Sidewinder та AMRAAM AIM-120.
AIM-9 - ракета ближнього радіусу виробництва американської компанії Raytheon. Була прийнята на озброєння ще у 1956 році, має кілька модифікацій та досі перебуває у серійному виробництві. Такі ракети були б корисні проти російських дронів, як "Шахед", та крилатих ракет.
Що ж стосується AMRAAM AIM-120, то це ракета середньої дальності, призначена для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості.
"Якби не було б AIM-120 - це було б велике горе. Ці винищувачі були б на рівні з Mirage-5. Використовувались би тільки як ППО. Якщо стоять AMRAAM, то це повноцінні машини", - пояснив авіаексперт.
Як додав Романенко, для F-16 у такій комплектації фактично немає обмежень на полі бою і вони можуть "потягатися" з будь-якою нинішньою авіацією РФ.
Що ще помітили на українських F-16
За словами авіаексперта, на літаках, показаних на відео, стоїть найуспішніша система електронної протидії AN/ALQ-131. Ця система допомагає попереджати про загрози для літака та виявляти їх.
"Ця система попереджає про опромінення ворожими радарами і навіть пуск ракети. Вона попереджає літак, що по ньому запустили ракети, а також допомагає аналізувати напрямки загроз", - пояснив він.
Також на українських F-16 встановлені стійкі до дії засобів РЕБ комунікаційна і навігаційна системи, та система Link 16, що підтримує обмін тактичними даними між командуванням, літаками, кораблями та наземними підрозділами.
Крім того, показані F-16 комплектовані відразу кількома паливними баками. Це, за словами Романенка, може свідчити про те, що базуватися літаки будуть в глибокому тилу.
"Судячи з усього, вони будуть літати з додатковими паливними баками. Вони будуть базуватися на якихось дуже тилових аеродромах, щоб збільшити безпеку за рахунок більшої витрати пального та моторесурсу" - резюмував авіаексперт.
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