Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пекін посилює контроль над інвестиціями США у технологічні компанії — Bloomberg

Китайські регулятори готують нові обмеження для технологічних компаній, які можуть ускладнити доступ американського капіталу на місцевий ринок. Головна мета нових обмежень - запобігти інвесторам із США у придбанні часток у компаніях стратегічного значення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китайські відомства поінформували низку приватних компаній, що їм слід утримуватися від залучення американських інвестицій без окремого дозволу уряду. Обмеження можуть охопити як нові інвестиційні проєкти, так і вторинні продажі акцій.

Під регуляторний контроль уже потрапили кілька відомих китайських ШІ-компаній, зокрема Moonshot AI та StepFun.

Регулятори також планують запровадити аналогічні вимоги для ByteDance, яка володіє TikTok і є одним з найцінніших технологічних стартапів країни. Після запровадження нових правил компанія не зможе проводити вторинний продаж акцій американським інвесторам без схвалення уряду Китаю.

Підставою для посилення регуляторного контролю стала угода з Manus, яку раніше вважали прикладом успішної глобалізації китайських стартапів. Після продажу компанії за $2 млрд у Пекіні ініціювали розслідування щодо можливих порушень правил іноземного інвестування та передачі технологій.

Нагадаємо, троє сенаторів від Демократичної партії закликали президента Дональда Трампа запровадити заборону для китайських автовиробників на виробництво автомобілів у США, а також обмежити імпорт машин китайського походження, зібраних у Мексиці або Канаді.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Китай
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0039
  0,0627
 0,14
EUR
 1
 51,5484
  0,1680
 0,33

Курс обміну валют на 24.04.26, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5835  0,02 0,05 44,1635  0,03 0,07
EUR 51,1146  0,08 0,16 51,7746  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0900  0,08 0,18 44,1200  0,06 0,14
EUR 51,7792  0,26 0,50 51,8012  0,23 0,44

