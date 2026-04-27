27.04.26
- 12:27
Пекін посилює контроль над інвестиціями США у технологічні компанії — Bloomberg
08:29 27.04.2026 |
Китайські регулятори готують нові обмеження для технологічних компаній, які можуть ускладнити доступ американського капіталу на місцевий ринок. Головна мета нових обмежень - запобігти інвесторам із США у придбанні часток у компаніях стратегічного значення.
Про це повідомляє Bloomberg.
Китайські відомства поінформували низку приватних компаній, що їм слід утримуватися від залучення американських інвестицій без окремого дозволу уряду. Обмеження можуть охопити як нові інвестиційні проєкти, так і вторинні продажі акцій.
Під регуляторний контроль уже потрапили кілька відомих китайських ШІ-компаній, зокрема Moonshot AI та StepFun.
Регулятори також планують запровадити аналогічні вимоги для ByteDance, яка володіє TikTok і є одним з найцінніших технологічних стартапів країни. Після запровадження нових правил компанія не зможе проводити вторинний продаж акцій американським інвесторам без схвалення уряду Китаю.
Підставою для посилення регуляторного контролю стала угода з Manus, яку раніше вважали прикладом успішної глобалізації китайських стартапів. Після продажу компанії за $2 млрд у Пекіні ініціювали розслідування щодо можливих порушень правил іноземного інвестування та передачі технологій.
Нагадаємо, троє сенаторів від Демократичної партії закликали президента Дональда Трампа запровадити заборону для китайських автовиробників на виробництво автомобілів у США, а також обмежити імпорт машин китайського походження, зібраних у Мексиці або Канаді. Джерело: https://censor.net/n3612343
