ЄС зняв обмеження з банків Китаю, які раніше звинувачували у сприянні обходу санкцій Росією

Європейський Союз зняв санкції з китайських банків Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, запроваджені в межах 18-го пакета санкцій влітку 2025 року. Про це повідомляється в офіційному журналі Євросоюзу.

Ці два банки потрапили під санкції за те, що вони допомагали Росії обходити чинні торговельні обмеження.

Китай заявляв, що звинувачення ЄС на адресу двох банків "безпідставні", і у відповідь запровадив санкції проти двох литовських банків: Urbo Bankas та Mano Bankas.

У повідомленні ЄС вказано, що китайські банки вжили заходів для закриття лазівок та припинення незаконної діяльності, спрямованої на обхід санкцій. Через це Рада ЄС визнала за доцільне вилучити їх із відповідних санкційних списків.

Окрім них, аналогічні санкції були зняті ще з трьох установ з Таджикистану: Dushanbe City Bank, Spitamen Bank та Commerce Bank of Tajikistan.