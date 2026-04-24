Фінансові новини
- |
- 24.04.26
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
ЄС зняв обмеження з банків Китаю, які раніше звинувачували у сприянні обходу санкцій Росією
14:00 24.04.2026 |
Європейський Союз зняв санкції з китайських банків Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, запроваджені в межах 18-го пакета санкцій влітку 2025 року. Про це повідомляється в офіційному журналі Євросоюзу.
Ці два банки потрапили під санкції за те, що вони допомагали Росії обходити чинні торговельні обмеження.
Китай заявляв, що звинувачення ЄС на адресу двох банків "безпідставні", і у відповідь запровадив санкції проти двох литовських банків: Urbo Bankas та Mano Bankas.
У повідомленні ЄС вказано, що китайські банки вжили заходів для закриття лазівок та припинення незаконної діяльності, спрямованої на обхід санкцій. Через це Рада ЄС визнала за доцільне вилучити їх із відповідних санкційних списків.
Окрім них, аналогічні санкції були зняті ще з трьох установ з Таджикистану: Dushanbe City Bank, Spitamen Bank та Commerce Bank of Tajikistan.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС зняв обмеження з банків Китаю, які раніше звинувачували у сприянні обходу санкцій Росією
Бізнес
