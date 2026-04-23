Санкції ЄС: 20-й пакет відкриває шлях до обмеження морських послуг для роснафтопродуктів

20-й пакет санкцій, ухвалений Радою ЄС для Росії через війну, яку вона веде проти України, включає основу для майбутньої заборони морських послуг для російської сирої нафти та нафтопродуктів.

"Він буде повністю узгоджений та обговорений з G7 та Коаліцією цінового обмеження - членами G7 та іншими країнами-учасницями", - повідомляє у четвер пресслужба Ради ЄС.

У повідомленні зазначається, що 20-й пакет "запроваджує комплексний набір із 36 визначень, що охоплюють як сегменти видобутку, так і переробки російського енергетичного сектору, включаючи розвідку, видобуток, переробку та транспортування нафти". "Цей пакет стратегічно спрямований на нових гравців, які нещодавно збільшили свою частку на експортному ринку. Доходи від експорту російської нафти ще більше обмежуються через внесення до списків, зосереджених на екосистемі тіньового флоту, включаючи організації, що працюють у третіх країнах, а також значного морського страховика", - пояснюють в Раді ЄС.

Також ще 46 суден тепер підпадають під заборону доступу до портів та заборону на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом, що доводить загальну кількість визначених суден до 632. "Ці заходи спрямовані на танкери, що не входять до ЄС, але є частиною тіньового флоту в обхід механізму обмеження цін на нафту, які в іншому випадку підтримують енергетичний сектор Росії, або перевозять військову техніку для Росії чи крадене українське зерно", - деталізується в повідомленні.

Крім того, 20-й пакет запроваджує обов'язкові перевірки due diligence для продажу танкерів, що ускладнює розширення тіньового флоту Росії, та забороняє надання технічного обслуговування та інших послуг для російських танкерів та криголамів для зрідженого природного газу (ЗПГ).

Також з січня 2027 року буде незаконним надавати послуги терміналу ЗПГ російським організаціям або організаціям, що належать або контролюються громадянами чи операторами Росії.

Нарешті, пакет забороняє операції з двома російськими портами - Мурманськом і Туапсе - та з нафтовим терміналом порту Карімун в Індонезії, які використовуються для обходу обмеження цін на нафту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

