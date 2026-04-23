Євросоюз розширює санкції — під забороною транзакції з 20 російськими банками

Європейський союз 20-тим пакетом санкцій для Росії передбачає заборону на транзакції для 20 російських банків.

Про це у четвер повідомляє Рада ЄС, інформуючи про зміст ухвалених заходів.

Крім того, ЄС накладає заборону на транзакції на чотири фінансові установи в третіх країнах за обхід санкцій ЄС або за зв'язок з Російською системою передачі фінансових повідомлень - російською мережею банківських повідомлень.

В Раді ЄС констатують, що через масштабні санкції проти свого фінансового сектору Росія стає дедалі залежнішою від криптовалют для міжнародних транзакцій. "Відзначаючи цю тенденцію, ЄС вводить до переліку киргизьку організацію, яка керує біржею, де торгується значна кількість державного стейблкоїна A7A5. Крім того, Союз запроваджує повну секторальну заборону на постачальників та платформи, зареєстровані в Росії, які дозволяють переказувати та обмінювати криптоактиви. ЄС також забороняє транзакції в іншій криптовалюті (RUBx) та будь-яку підтримку ЄС розвитку цифрового рубля. Нарешті, неттингові транзакції з російськими агентами тепер заборонені, щоб уникнути обходу санкцій ЄС", - деталізували в Ради ЄС.