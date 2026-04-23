Фінансові новини
- |
- 23.04.26
- |
- 19:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Євросоюз розширює санкції — під забороною транзакції з 20 російськими банками
18:09 23.04.2026 |
Європейський союз 20-тим пакетом санкцій для Росії передбачає заборону на транзакції для 20 російських банків.
Про це у четвер повідомляє Рада ЄС, інформуючи про зміст ухвалених заходів.
Крім того, ЄС накладає заборону на транзакції на чотири фінансові установи в третіх країнах за обхід санкцій ЄС або за зв'язок з Російською системою передачі фінансових повідомлень - російською мережею банківських повідомлень.
В Раді ЄС констатують, що через масштабні санкції проти свого фінансового сектору Росія стає дедалі залежнішою від криптовалют для міжнародних транзакцій. "Відзначаючи цю тенденцію, ЄС вводить до переліку киргизьку організацію, яка керує біржею, де торгується значна кількість державного стейблкоїна A7A5. Крім того, Союз запроваджує повну секторальну заборону на постачальників та платформи, зареєстровані в Росії, які дозволяють переказувати та обмінювати криптоактиви. ЄС також забороняє транзакції в іншій криптовалюті (RUBx) та будь-яку підтримку ЄС розвитку цифрового рубля. Нарешті, неттингові транзакції з російськими агентами тепер заборонені, щоб уникнути обходу санкцій ЄС", - деталізували в Ради ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
