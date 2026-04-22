Казахстан визнав зупинку постачання нафти до Німеччини, назвавши причину — удари

Міністр енергетики Казахстану підтвердив, що Росія з 1 травня збирається призупинити транзит казахстанської нафти в Німеччину.

"Офіційної заяви з боку Російської Федерації поки немає. Але з неофіційних джерел ми знаємо, що це правда", - цитує заяву Ерлана Аккенженова місцеве видання NUR.kz.

"На травень у нас транзит через "Атирау-Самара", далі нафтопровід "Дружба" і далі на завод Шведт [у Німеччині] - нуль. Російська сторона, знову-таки за неофіційними джерелами, заявляє про відсутність технічної можливості прокачування казахстанської нафти. Найімовірніше, це пов'язано з нещодавніми ударами по російській інфраструктурі. Я роблю таке припущення", - зазначив Аккенженов.

У ніч проти 21 квітня безпілотники Служби безпеки України уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара".

Об'єкт розташований у населеному пункті Просвєт Самарської області Росії. Після влучання дронів на ньому почалася масштабна пожежа, заявив співрозмовник.

На цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Об'єкт є важливим компонентом нафтотранспортної інфраструктури РФ.

Ураження таких вузлових станцій знижує здатність Росії формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов'язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань.

Казахстанський міністр Аккенженов сказав, що транзит відновиться, щойно вирішиться питання з технічною можливістю.

"Звичайно, ми перерозподіляємо всі обсяги іншими маршрутами. Туди входить трубопровід КТК [Каспійського трубопровідного консорціуму], туди входять інші напрями та послуга КНР тощо. Ні, зниження видобутку не передбачається. У нас є можливість перерозподілити ці обсяги за іншими маршрутами. Щодо КТК ситуація стабільна, у нас все йде нормально, все гаразд", - резюмував глава Міненерго.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,00 0,00 43,9300  0,00 0,00
EUR 51,6703  0,01 0,02 51,6836  0,00 0,00

