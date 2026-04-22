22.04.26
- 17:04
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Казахстан визнав зупинку постачання нафти до Німеччини, назвавши причину — удари
14:36 22.04.2026 |
Міністр енергетики Казахстану підтвердив, що Росія з 1 травня збирається призупинити транзит казахстанської нафти в Німеччину.
"Офіційної заяви з боку Російської Федерації поки немає. Але з неофіційних джерел ми знаємо, що це правда", - цитує заяву Ерлана Аккенженова місцеве видання NUR.kz.
"На травень у нас транзит через "Атирау-Самара", далі нафтопровід "Дружба" і далі на завод Шведт [у Німеччині] - нуль. Російська сторона, знову-таки за неофіційними джерелами, заявляє про відсутність технічної можливості прокачування казахстанської нафти. Найімовірніше, це пов'язано з нещодавніми ударами по російській інфраструктурі. Я роблю таке припущення", - зазначив Аккенженов.
У ніч проти 21 квітня безпілотники Служби безпеки України уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара".
Об'єкт розташований у населеному пункті Просвєт Самарської області Росії. Після влучання дронів на ньому почалася масштабна пожежа, заявив співрозмовник.
На цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Об'єкт є важливим компонентом нафтотранспортної інфраструктури РФ.
Ураження таких вузлових станцій знижує здатність Росії формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов'язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань.
Казахстанський міністр Аккенженов сказав, що транзит відновиться, щойно вирішиться питання з технічною можливістю.
"Звичайно, ми перерозподіляємо всі обсяги іншими маршрутами. Туди входить трубопровід КТК [Каспійського трубопровідного консорціуму], туди входять інші напрями та послуга КНР тощо. Ні, зниження видобутку не передбачається. У нас є можливість перерозподілити ці обсяги за іншими маршрутами. Щодо КТК ситуація стабільна, у нас все йде нормально, все гаразд", - резюмував глава Міненерго.
ТОП-НОВИНИ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|Поколінню після 2008-го заборонять курити: нові правила у Великій Британії
|Казахстан визнав зупинку постачання нафти до Німеччини, назвавши причину — удари
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Financial Times: блокування Ормузу може підняти ціни на продовольство по всьому світу
|ЄС запровадить санкції проти Ірану за блокування Ормузької протоки
|США витратили близько половини запасів ракет до Patriot у війні проти Ірану — CSIS
|Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю
|NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
|Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту