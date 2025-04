Fitch змінило прогноз рейтингів 6 банків Китаю на «стабільний» з «негативного»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз рейтингів шести банків Китаю на "стабільний" з "негативного".

До їх числа увійшли Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC), Bank of Communications Co. (Bocom) і China Merchants Bank (CMB).

"Перегляд прогнозу відображає наші очікування, що ймовірність надання надзвичайної підтримки шістьом банкам залишиться незмінною, незважаючи на зниження суверенного рейтингу Китаю до "A" з прогнозом "стабільний" з "A+" з "негативним прогнозом", - йдеться в повідомленні Fitch.

Аналітики агентства зазначають, що уряд КНР, як і раніше, зберігає гнучкість щодо "підтримки фінансового сектору, зокрема шести банків, навіть в умовах більш високого дефіциту і зростаючого боргу".

Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента ICBC, CCB, BOC, ABC і Bocom на рівні "А", короткострокові - "F1+". Довгостроковий і короткостроковий РДЕ CMB підтверджені на рівні "А-" і "F1".