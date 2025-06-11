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Звіт ООН: на українців у 2024 році припало 2,7% ВВП Польщі
23:57 10.06.2025 |
Українці, які проживають у Польщі, зробили помітний внесок у її економічне зростання і не зашкодили місцевому ринку праці.
Про це йдеться у спільному звіті консалтингової компанії Deloitte та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
У звіті "Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі" підрахували, що 2024 році біженці з України генерували 2,7% польського ВВП, а зайнятість серед українців працездатного віку в Польщі становить 69% (для поляків цей же показник становить 75%).
Автори звіту підкреслюють, що приплив біженців з України не призвів до зростання безробіття чи зниження реальних заробітних плат у Польщі. Навпаки: присутність українців сприяла зростанню зайнятості серед поляків та підвищенню продуктивності підприємств і працівників.
Також Deloitte і УВКБ ООН виявили, що багато біженців з України виконують роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації: тільки третина українців з університетськими дипломами обіймають посади, що вимагають вищої освіти.
Крім того, на зайнятість впливає знання польської мови: українці, які можуть нею говорити вільно, заробляють у середньому на 700 злотих більше на місяць, ніж ті, хто знає польську на базовому рівні.
Звіт Deloitte і УВКБ ООН базується на моделі, що враховує повний вплив на економіку та всі публічні видатки - від ПДВ до внесків у фонди медичного й соціального страхування.
Як повідомляла "Європейська правда", остання виборча кампанія у Польщі засвідчила погіршення ставлення до українців у польському політикумі та суспільстві.
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