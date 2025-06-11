США ввели санкції проти міжнародної мережі «благодійників», які підтримували ХАМАС

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти низки організацій та осіб, які під виглядом благодійної діяльності забезпечували підтримку терористичного угруповання ХАМАС на Близькому Сході.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC вводить санкції проти п'ятьох осіб та п'ятьох фіктивних благодійних організацій за кордоном, які є неприхованими фінансовими спонсорами військового крила ХАМАС та його терористичної діяльності»,- зауважується в повідомленні.

Ці особи та організації, які базуються в Газі, Лівані, Йорданії, Туреччині, Алжирі, Нідерландах й Італії, фінансують операції ХАМАСу під приводом гуманітарних зусиль як на міжнародному рівні, так і безпосередньо в секторі Гази, уточнили у відомстві.

Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти «шахрайської благодійної організації», пов'язаної з Народним фронтом визволення Палестини (НФВП).