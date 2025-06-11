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США ввели санкції проти міжнародної мережі «благодійників», які підтримували ХАМАС
23:20 10.06.2025 |
Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти низки організацій та осіб, які під виглядом благодійної діяльності забезпечували підтримку терористичного угруповання ХАМАС на Близькому Сході.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.
«Сьогодні OFAC вводить санкції проти п'ятьох осіб та п'ятьох фіктивних благодійних організацій за кордоном, які є неприхованими фінансовими спонсорами військового крила ХАМАС та його терористичної діяльності»,- зауважується в повідомленні.
Ці особи та організації, які базуються в Газі, Лівані, Йорданії, Туреччині, Алжирі, Нідерландах й Італії, фінансують операції ХАМАСу під приводом гуманітарних зусиль як на міжнародному рівні, так і безпосередньо в секторі Гази, уточнили у відомстві.
Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти «шахрайської благодійної організації», пов'язаної з Народним фронтом визволення Палестини (НФВП).
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