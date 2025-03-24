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АНАЛІТИКА

Індійський мільярдер Мукеш Амбані збагатився на 724 млн євро на російській нафті

 

Найзаможніший індійський мільярдер Мукеш Амбані (статки - $95 млрд) та його компанія Reliance Industries заробили 724 млн євро на експорті до США пального, виробленого з російської нафти, у період з січня 2024 року до кінця січня 2025 року. Про це йдеться у звіті аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), передає Moscow Times.

У 2024 році Reliance Industries підписала з Роснєфтю довгостроковий контракт на постачання нафти вартістю $12-13 млрд на рік терміном на 10 років. За угодою, російська компанія має відвантажувати до 500 000 барелів нафти на добу - це майже половина всіх морських постачань Роснєфті з російських портів. Представник Reliance заявив, що Росія залишається найбільшим постачальником нафти для Індії.

За оцінками експертів, із 2,8 млрд євро, які США витратили на імпорт пального з шести НПЗ в Індії та Туреччині, близько 1,3 млрд євро припало на продукцію, вироблену з російської нафти. Тільки на заводи Reliance у Джамнагарі припало постачань на 2 млрд євро, з яких 724 млн євро - це перероблена російська нафта. Турецькі НПЗ експортували до США пального на 616 млн євро, причому 545 млн євро прибутку також пов'язані з російською нафтою.

За оцінками CREA, Росія отримала близько 750 млн євро податкових надходжень від експорту такого пального до США. Зокрема, обсяг постачання бензину становив 294 млн євро - цього вистачило б, щоб заправити майже кожен автомобіль у Флориді.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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