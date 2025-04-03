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Глава Єврокомісії: тарифи Трампа є серйозним ударом по світовій економіці, ЄС готує відповідь
08:33 03.04.2025 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені 2 квітня Дональдом Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою Єврокомісії.
Фон дер Ляєн сказала, що наслідки від рішення США "будуть жахливими для мільйонів людей по всьому світу".
"Мільйони громадян зіткнуться з вищими рахунками за продукти. Ліки коштуватимуть дорожче, так само як і транспорт. Зросте інфляція. І це особливо боляче вдарить по найбільш вразливих громадянах", - попередила глава Єврокомісії, додавши, що великі та малі підприємства "постраждають з першого ж дня".
Вона відзначила, що погоджується з Трампом у тому, що інші держави несправедливо скористалися правилами глобальної торгівлі, і готова підтримати зусилля щодо їх реформування, але підкреслила, що використання тарифів не виправить проблему.
Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС з самого початку завжди був готовий до переговорів зі США, щоб усунути будь-які бар'єри, що залишилися в трансатлантичній торгівлі. Але водночас, наголосила глава ЄК, Євросоюз готовий відповісти.
"Ми вже завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь. І зараз ми готуємося до подальших контрзаходів, щоб захистити наші інтереси і наш бізнес, якщо переговори проваляться", - заявила фон дер Ляєн.
Вона наголосила також, що "ще не пізно вирішити проблеми шляхом переговорів".
Президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.
Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, середі яких - Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".
Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.
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