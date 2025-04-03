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АНАЛІТИКА

У Білому домі назвали виключення для мит на імпортні товари

 

Сполучені Штати Америки не планують запроваджувати взаємні тарифи на деяку імпортну продукцію. Зокрема, під виняток потрапили товари, які становлять критичну важливість для виробництва та національної безпеки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Як розповіли в адміністрації президента США Дональда Трампа, деякі товари не підпадають під дію взаємного тарифу з боку Штатів.

У бюлетні, оприлюдненому Білим домом, серед винятків вказані:

* окремі вироби зі сталі/алюмінію та авто/автозапчастини;
* мідь, фармацевтичні препарати, напівпровідники, та вироби з пиломатеріалів;
* злитки;
* енергія та інші певні корисні копалини, які недоступні у США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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