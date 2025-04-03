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Президент США запровадив надзвичайний стан в економіці задля нових тарифів
08:55 03.04.2025 |
З метою розширення власних повноважень щодо запровадження митних тарифів проти інших держав Дональд Трамп видав указ про введення у США надзвичайного стану у зв'язку із загрозою економіці країни.
Текст указу оприлюднений на офіційній сторінці Білого дому, передає Укрінформ.
«Я, Дональд Дж. Трам, президент Сполучених Штатів Америки, вважаю, що основні умови, включно з відсутністю взаємності в наших двосторонніх торговельних відносинах, різними тарифними ставками та нетарифними бар'єрами, а також економічною політикою торговельних партнерів США, яка пригнічує внутрішню заробітну плату та споживання, про що свідчить великий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США, становлять незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та економіці»,- зазначається в документі.
При цьому підкреслюється, що загроза має джерело переважно за межами Сполучених Штатів, «у внутрішній економічній політиці ключових торгових партнерів і структурних дисбалансах світової торгової системи».
Через це, наголосив Трамп, він оголошує «надзвичайний стан у зв'язку з цією загрозою».
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