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АНАЛІТИКА

Президент США запровадив надзвичайний стан в економіці задля нових тарифів

 

З метою розширення власних повноважень щодо запровадження митних тарифів проти інших держав Дональд Трамп видав указ про введення у США надзвичайного стану у зв'язку із загрозою економіці країни.

Текст указу оприлюднений на офіційній сторінці Білого дому, передає Укрінформ.

«Я, Дональд Дж. Трам, президент Сполучених Штатів Америки, вважаю, що основні умови, включно з відсутністю взаємності в наших двосторонніх торговельних відносинах, різними тарифними ставками та нетарифними бар'єрами, а також економічною політикою торговельних партнерів США, яка пригнічує внутрішню заробітну плату та споживання, про що свідчить великий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США, становлять незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та економіці»,- зазначається в документі.

При цьому підкреслюється, що загроза має джерело переважно за межами Сполучених Штатів, «у внутрішній економічній політиці ключових торгових партнерів і структурних дисбалансах світової торгової системи».

Через це, наголосив Трамп, він оголошує «надзвичайний стан у зв'язку з цією загрозою».
Ключові теги: США
 

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