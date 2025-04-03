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АНАЛІТИКА

Українська делегація може відвідати США цього тижня – Бессент

 

Делегація з України може прибути до Сполучених Штатів уже цього або наступного тижня, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент телеканалу Bloomberg 2 квітня.

За повідомленням, це відбувається на тлі зусиль Сполучених Штатів із метою припинити війну України та Росії. Чи йтиметься на переговорах про угоду щодо українських корисних копалин, Бессент, який відповідає за цю тему, не уточнив.

Повідомлення надійшло на тлі приїзду до США спецпредставника президента Росії з інвестиційно-економічної співпраці з зарубіжними країнами Кирила Дмитрієва. За даними телеканалу CNN, найближчим часом Дмитрієв зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Дмитрієв є першим високопоставленим російським чиновником, який відвідує Вашингтон із початку повномасштабної війни Росії проти України. Для надання візи з Дмитрієва тимчасово зняли американські санкції, повідомляв телеканал. Представники Держдепартаменту заявили, що не коментують візових питань через конфіденційність.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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