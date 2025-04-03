Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Адміністрація Трампа обговорювала нацбезпеку в 20 групових чатах Signal, - Politico

 

Команда радника президента США з питань національної безпеки Майка Волца використовувала мінімум 20 груп у месенджері Signal для обговорення чутливих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією джерел видання, команда Волца регулярно створювала чати в Signal для внутрішнього обговорення питань безпеки.

Двоє з чотирьох осіб, які були додані до цих чатів, заявили, що особисто брали участь або знають про існування щонайменше 20 таких груп. Усі четверо підтвердили, що в обговореннях порушувалися питання на тему конфіденційної інформації, що стосувалися України, Китаю, Близького Сходу та ситуації в Секторі Газа.

Масштаби використання Signal в адміністрації Трампа виявилися більшими, ніж повідомлялося раніше. Це дозволяє припустити, що застосунок активно використовували для внутрішньоурядових комунікацій.

"Це було звичайною практикою - проводити чати на будь-яку тему національної безпеки", - заявило одне з джерел. За його словами, в таких обговореннях брали участь представники уряду США та високопосадовці.

Один зі співрозмовників також зазначив, що Волц фактично вибудував систему комунікацій Ради національної безпеки на основі Signal.

Прес-секретар Ради національної безпеки Браян Г'юз розповів, що використання Signal дозволене на урядових пристроях, а деякі установи автоматично встановлюють його на службові телефони. За його словами, цей додаток застосовували як в адміністрації Байдена, так і під час президентства Трампа.

Г'юз додав, що "це один із затверджених методів комунікації, але не основний і навіть не другорядний".

"Це один із багатьох дозволених методів для несекретних матеріалів за умови, що користувач забезпечує збереження записів. Будь-яке звинувачення у використанні для обміну секретною інформацією, на 100% не відповідає дійсності", - сказав речник Ради нацбезпеки.

Співрозмовники Politico не підтвердили, чи передавалася через цей месенджер секретна інформація. Однак вони зазначили, що обговорення стосувалися важливих аспектів роботи системи національної безпеки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3162
  0,0568
 0,14
EUR
 1
 44,6339
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9845  0,04 0,09 41,5928  0,02 0,05
EUR 44,6948  0,41 0,91 45,4814  0,45 0,99

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,09 0,22 41,3900  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес