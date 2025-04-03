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Адміністрація Трампа обговорювала нацбезпеку в 20 групових чатах Signal, - Politico
09:01 03.04.2025 |
Команда радника президента США з питань національної безпеки Майка Волца використовувала мінімум 20 груп у месенджері Signal для обговорення чутливих питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За інформацією джерел видання, команда Волца регулярно створювала чати в Signal для внутрішнього обговорення питань безпеки.
Двоє з чотирьох осіб, які були додані до цих чатів, заявили, що особисто брали участь або знають про існування щонайменше 20 таких груп. Усі четверо підтвердили, що в обговореннях порушувалися питання на тему конфіденційної інформації, що стосувалися України, Китаю, Близького Сходу та ситуації в Секторі Газа.
Масштаби використання Signal в адміністрації Трампа виявилися більшими, ніж повідомлялося раніше. Це дозволяє припустити, що застосунок активно використовували для внутрішньоурядових комунікацій.
"Це було звичайною практикою - проводити чати на будь-яку тему національної безпеки", - заявило одне з джерел. За його словами, в таких обговореннях брали участь представники уряду США та високопосадовці.
Один зі співрозмовників також зазначив, що Волц фактично вибудував систему комунікацій Ради національної безпеки на основі Signal.
Прес-секретар Ради національної безпеки Браян Г'юз розповів, що використання Signal дозволене на урядових пристроях, а деякі установи автоматично встановлюють його на службові телефони. За його словами, цей додаток застосовували як в адміністрації Байдена, так і під час президентства Трампа.
Г'юз додав, що "це один із затверджених методів комунікації, але не основний і навіть не другорядний".
"Це один із багатьох дозволених методів для несекретних матеріалів за умови, що користувач забезпечує збереження записів. Будь-яке звинувачення у використанні для обміну секретною інформацією, на 100% не відповідає дійсності", - сказав речник Ради нацбезпеки.
Співрозмовники Politico не підтвердили, чи передавалася через цей месенджер секретна інформація. Однак вони зазначили, що обговорення стосувалися важливих аспектів роботи системи національної безпеки.
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