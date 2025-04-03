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Запроваджені Трампом ставки мит не стосуватимуться імпорту нафти – Білий дім
09:00 03.04.2025 |
Імпорт нафти, газу та продуктів нафтопереробки звільнені від нових мит президента США Дональда Трампа, повідомляє агенція Reuters із посиланням на Білий дім.
За повідомленням, це стане полегшенням для нафтової промисловості США, представники якої висловили стурбованість тим, що нові збори можуть підвищити витрати на все - від канадської сирої нафти, що обслуговує нафтопереробні заводи Середнього Заходу, до європейських вантажів бензину та дизельного пального до східного узбережжя.
Трамп оголосив 2 квітня, що запровадить базовий тариф у розмірі 10% на весь імпорт до Сполучених Штатів і вищі мита для десятків найбільших торговельних партнерів країни.
Однак нові мита не стосуватимуться імпорту енергії з Канади чи Мексики, які вже звільнені від дії угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою, а також на імпорт енергії з будь-якої іншої країни, сказав представник Білого дому.
Канада та Мексика є двома найбільшими джерелами імпорту сирої нафти до Сполучених Штатів, а Європа є значним джерелом імпорту палива для східного узбережжя США, де бракує нафтопереробних заводів.
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