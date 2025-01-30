У відповідь на санкції Грузія заявила, що виходить із ПАРЄ

Грузія припиняє роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у відповідь на обмеження в правах делегації країни. Про це грузинські депутати заявили у середу, 29 січня, у Страсбурзі. Такий крок став відповіддю на ухвалене раніше того ж дня рішення ПАРЄ позбавити деяких прав делегацію грузинського парламенту на знак засудження грубих порушень прав людини, які відбуваються в Грузії за згоди офіційної влади. За обмеження прав грузинської делегації проголосували 114 депутатів ПАРЄ, 13 - висловилися "проти", семеро - утрималися.

При цьому асамблея була готова переглянути питання повноважень грузинських депутатів у ПАРЄ під час своєї квітневої сесії, але лише за умови, якщо влада Грузії виконає низку пунктів, викладених у резолюції. Серед них - створення відповідних умов для проведення у найближчі місяці повторних парламентських виборів, поновлення процесу євроінтеграції Грузії та звільнення всіх політв'язнів.

"Демократичний порядок у Грузії перебуває у процесі руйнування"

Повноваження грузинської делегації були оскаржені під час відкриття зимової сесії ПАРЄ у понеділок, 27 січня, з ініціативи шведської депутатки від Європейської народної партії Бор'яни Оберг. Приводом для цього стали парламентські вибори в Грузії, які пройшли 26 жовтня минулого року, і які, на думку міжнародних спостерігачів, відбулися з численними порушеннями. Оберг заявила, що новий грузинський парламент - це "однопартійний парламент", а демократичний порядок у Грузії перебуває у процесі руйнування. Цю думку підтримали понад тридцять членів асамблеї, які входять до складу не менше п'яти національних делегацій, як того вимагають процедурні правила ПАРЄ.

Зазвичай у таких випадках правила ПАРЄ передбачають три способи вирішення питання: підтвердити повноваження делегації, не підтвердити їх чи підтвердити з обмеженнями. Асамблея обрала третій варіант, тим самим визнавши легітимність нового парламенту Грузії, але водночас обмеживши грузинську делегацію майже у всіх її правах терміном на три місяці, до весняної сесії ПАРЄ.

ПАРЄ вирішила призупинити деякі права Грузії

ПАРЄ вважає, що події, які відбулися після парламентських виборів у Грузії, зокрема порушення свободи зборів та висловлювання думок, а також репресії щодо опозиції та громадянського суспільства, суперечать зобов'язанням, які взяв на себе Тбілісі, вступивши до Ради Європи (РЄ).

"Політичний глухий кут у Грузії та порушення принципу довіри між владою та громадянським суспільством можуть бути подолані" за умови, якщо офіційний Тбілісі підтвердить свою відданість цінностям Ради Європи і подальшій євроінтеграції відповідно до прагнень більшості грузинського народу, йдеться в резолюції. Водночас "на знак засудження жорстокості поліції та інших порушень прав людини, які досі не були усунені владою", асамблея вирішила призупинити деякі права членів грузинської делегації.

До квітня грузинські депутати не матимуть змоги брати участь у роботі політичного, правового, моніторингового, регламентного комітетів, а також комітету з питань виборів суддів Європейського суду з прав людини. Представники парламенту Грузії не зможуть входити до складу спостережних місій ПАРЄ під час виборів у країнах-членах РЄ, а також обиратись доповідачами асамблеї. Вони втратять право бути обраними на посади глав комітетів та представляти асамблею на міжнародних заходах, організованих РЄ. Право голосувати та виступати під час сесійних засідань за членами грузинської делегації буде збережено.

"Домашнє завдання" ПАРЄ для грузинської влади

Повернути свої права у повному обсязі грузинська делегація зможе за умови, якщо офіційний Тбілісі виконає "домашнє завдання" від ПАРЄ, яке чітко викладено у семи пунктах резолюції.

Перший - створення всіх необхідних умов для проведення повторних парламентських виборів "протягом найближчих місяців". ПАРЄ також хоче, щоб Тбілісі зробив "негайні та ефективні кроки, які дозволять Грузії відновити процес європейської інтеграції", негайно поклав край жорстокості поліції та порушенням прав людини, активізував співпрацю з РЄ та продовжив співпрацю в рамках моніторингової процедури асамблеї.

Крім цього, грузинська влада має виконати рекомендацію ПАРЄ щодо скасування закону про "іноагентів" і до початку квітневої сесії звільнити всіх політичних в'язнів.