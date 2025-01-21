Чи дійсно Китай контролює Панамський канал

Шон Юань / BBC World Service

Американський президент Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові вкотре заявив, що Сполучені Штати заберуть під свій контроль Панамський канал.

Трамп вважає, що канал зараз експлуатує китайська влада. "А ми не віддавали його Китаю. Ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад", - наголосив він.

"З нами погано обійшлися через цей безглуздий подарунок, який не варто було робити, і обіцянку, яку дала нам Панама, порушено", - заявив він, маючи на увазі угоду 1977 року, за якою США передали Панамі права власності на цей водний шлях.

Трамп пояснив, що зараз американські кораблі переплачують за прохід через Панамський канал, зокрема й кораблі ВМС.

Як зазначає CNN, Панама вважає канал центральним елементом своєї національної ідентичності, а також країна залежить від прибуткового трафіку.

У 2024 році канал приніс майже 5 мільярдів доларів загального прибутку. Згідно з дослідженням, опублікованим у грудні IDB Invest, 23,6% річного доходу Панами генерується каналом і компаніями, що надають послуги, пов'язані з його експлуатацією.

Стратегічні водні шляхи, через які проходить близько 5% світового обсягу морської торгівлі, підпорядковані державному агентству Панами, а не китайським військовим, як твердить Дональд Трамп.

Однак його хибні заяви свідчать про занепокоєння деяких американських чиновників щодо значних інвестицій Китаю в канал і прилеглу до нього інфраструктуру.

Історія Панамського каналу

Історично склалося так, що США зіграли ключову роль у будівництві та управлінні каналом, що сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном.

Першу спробу будівництва Панамського каналу зробили французи 1879 року. Однак через численні проблеми до 1898 року більшу частину початкового бюджету було вичерпано, і керівництво вирішило продати проєкт США. Саме американські фахівці згодом завершили будівництво водного шляху у 1914 році.

США контролювали канал до кінця 1999 року, а потім передали управління панамській владі відповідно до угоди 1977 року, яку підписав тодішній президент США Джиммі Картер.

Саме цю угоду Дональд Трамп назвав "безглуздим подарунком".

У договорах, підписаних між США і Панамою, вказано, що канал має дотримуватись нейтралітету у своїй роботі, а США залишають за собою право захищати цей принцип за допомогою військової сили.

Яка роль Китаю в роботі каналу

Немає жодних публічних доказів того, що китайський уряд здійснює контроль над каналом, однак компанії Китаю там присутні.

З жовтня 2023 року по вересень 2024 року на Китай припадало 21,4% обсягу вантажів, що пройшли через Панамський канал. Це робить його другим найбільшим користувачем після США.

В останні роки Пекін також інвестував значні кошти в порти і термінали поблизу каналу.

Гонконзька компанія CK Hutchison Holdings є великим гравцем у Панамі, оскільки її дочірня філія Hutchison Ports PPC з 1997 року керує двома портами по обидва боки каналу.

Це дає їй багато стратегічної інформації про судна, що ходять водними шляхами, пояснює Раян Берг з Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (CSIS).

"Між США і Китаєм росте геополітична напруженість. В разі війни така інформація про вантажі була б дуже корисна", - зауважує експерт.

Хоча компанія не є державною, у Вашингтоні, за словами Берга, побоюються, що Пекін може її контролювати.

Китайські компанії, як приватні, так і державні, також зміцнили свою присутність у Панамі завдяки мільярдним інвестиціям, включно з будівництвом круїзного термінала і моста, який побудують через канал.

Усе це, можливо, є причиною заяв Трампа про те, що канал "належить" Китаю, вважає професор університету Акрона Ендрю Томас.

Однак він підкреслює, що експлуатація портів не рівнозначна володінню.

Пекін неодноразово заявляв, що зв'язки Китаю з Латинською Америкою засновані на "рівності, взаємній вигоді, інноваціях, відкритості та інтересах людей".

Ширші інтереси Китаю

Стратегічне розташування Панами сприяє тому, що Китай вже багато років прагне посилити свій вплив у Панамі та розширити свою присутність на континенті, який традиційно вважався сферою впливу США.

У 2017 році Панама розірвала дипломатичні зв'язки з Тайванем і встановила офіційні відносини з Китаєм, що стало перемогою китайської дипломатії.

А вже за кілька місяців Панама стала першою латиноамериканською країною, що приєдналася до глобальної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", яка підтримує понад 20 тисяч інфраструктурних проєктів по всьому світу.

На її фінансування Пекін виділив трильйон доларів.

Домініканська Республіка, Сальвадор, Нікарагуа і Гондурас взяли приклад з Панами і також розірвали зв'язки з Тайбеєм на користь Пекіна.

Китай поступово розширює свій вплив у Панамі за допомогою великих інфраструктурних проєктів. Відкрив у країні перший Інститут Конфуція, виділив грант на будівництво залізниці. Китайські компанії також спонсорували "медіатренінги" для панамських журналістів.

Що кажуть у Панамі

Члени китайської громади в Панамі розповіли ВВС, що практично не звернули уваги на заяву Трампа.

В країні облаштувалися цілі покоління китайських сімей.

Дора Гао, яка переїхала в Панама-Сіті понад десять років тому, щоб відкрити ресторан, каже, що сьогодні сліди Китаю "в Панамі - всюди".

"Те, що Трамп сказав (про солдатів), - безпідставно і смішно, - додає Гао. - Гадаю, він просто відчуває загрозу через дедалі більший вплив Китаю в Панамі".

Багато звичайних панамців були спантеличені заявами Трампа.

"Я три місяці збирав матеріали для книжки про Панамський канал, 15 разів перетнув його туди й назад і жодного разу не бачив китайського солдата, який його охороняє", - розповів ВВС місцевий журналіст Тіто Еррера.