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АНАЛІТИКА

Нігерія починає експорт газу до Японії й Китаю

 

Національна нафтова корпорація Нігерії (NNPC) Limited оголосила про початок експорту скрапленого природного газу (СПГ) на азійські ринки Китаю і Японії. Про це повідомляє Nairametrics із посиланням на заяву речника національної нафтової компанії Олуфемі Соніє.

«Відповідно до свого стратегічного бачення бути динамічним і надійним глобальним постачальником енергії, Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC Ltd.) розпочала відвантаження вантажів скрапленого природного газу (СПГ) у Японію й Китай, - сказав Олуфемі Соніє. - NNPC Ltd. досягла важливої віхи завдяки співпраці двох своїх дочірніх компаній Downstream - NNPC LNG Ltd. і NNPC Shipping Ltd., - які доставили свій перший вантаж DES LNG із судна LNG обсягом 174 тис. м3 Grazyna Gesicka у Футцу (Японія) 27 червня 2024 року».

Пізніше також було відправлено один вантаж СПГ у Китай.

Крім того, Соніє сказав, що NNPC бере участь у торгівлі СПГ із 2021 року з першим вантажним продажем СПГ у листопаді того ж року.

З його слів, відтоді компанія продала понад 20 вантажів на ринки Європи й Азії на умовах FOB.

Кажучи про розробку, виконавчий віцепрезидент Downstream Дапо Сегун зазначив: «Система DES, окрім того, що більш вигідна у фінансовому плані, дозволяє NNPC Ltd. проникнути у нижній сегмент сектору СПГ і позиціює його, щоб захопити більше часток ринку, одночасно нарощуючи внутрішні потужності й гарантуючи, що глобальні клієнти знайомі з NNPC Ltd.».

Зі свого боку, керуючий директор NNPC Shipping Панос Гліатіс додав, що співпраця між NNPC LNG Ltd. і NNPC Shipping Ltd. у здійсненні постачань СПГ на основі DES зміцнила позиції останнього як постачальника судноплавства світового класу в сектор СПГ.

«NNPC Shipping має намір створити портфель транспортних перевезень (включаючи власні судна), щоб ми могли надати нашій дочірній компанії та іншим клієнтам усі необхідні їм гнучкі можливості доставлення», - зазначив Гілатіс.
За матеріалами: EnKorr
 

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