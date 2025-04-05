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АНАЛІТИКА

Робота над контингентом як частиною гарантій безпеки ведеться не лише з Британією і Францією і триватиме ще місяць – Зеленський

 

Не більше місяця продовжуватиметься робота над військовим контингентом як частиною гарантій безпеки для України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З початку роботи над ідеєю щодо гарантій безпеки... я відповім про контингент, ми провели ряд зустрічей два місяці. Сьогодні вже два місяці, як ми працюємо над цим, команди працюють... Я думаю, що нам потрібен ще десь місяць, і ми вважаємо, що не довше. Ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю ввечері.

За його словами, обговорюється "присутність на землі, в небі і на морі, а також протиповітряна оборона, і деякі ще деликатні речі".

Зеленський додав, що в процес створення коаліції включені не лише Україна, Франція і Велика Британія: "Багато інших країн - я не хочу поки що говорити кількість цієї коаліції - це буде коаліція".

"Я думаю, що ми будемо зустрічатись кожного тижня, не на моєму рівні, а на рівні наших військових, де, в яких місцях це проговорюється. У нас є багато вже розуміння у наших партнерів, що потрібно Україні, де є сенситивні такі географічні моменти, де ми б хотіли мати підтримку. І важливо, що сьогодні я обговорював стратегічні питання, не тільки питання кількості, а таки питання мандату цієї інфраструктури", - сказав голова держави.

За словами Зеленського, командуючі штабів Франції та Великої Британії "доведуть позиції своїм лідерам, лідерам своїх країн, а також іншим штабам інших країн, і потім ми вже зустрінемося ще раз".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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