Фінансові новини
- |
- 05.04.25
- |
- 01:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Нідерланди планують «влити» 1,1 млрд євро в оборонну промисловість
23:36 04.04.2025 |
Уряд Нідерландів у новій редакції оборонної стратегії, яка поки не є публічною, передбачить збільшення інвестицій в оборонний сектор і посилення співпраці з Україною.
Про це повідомив телеканал RTL Nieuws, який ознайомився з текстом стратегії, пише "Європейська правда".
У документі, авторами якого вказані міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс і міністр економіки Дірк Бельяртс, наголошується на необхідності збільшення оборонних витрат в усіх сферах.
"Ключовим фактором на полі бою є те, хто може виробляти найбільше, найшвидше впроваджувати інновації і найдовше їх утримувати. У цьому важливо бути сильнішими за наших опонентів", - зазначається в стратегії.
Серед іншого, уряд Нідерландів планує виділити 1,1 мільярда євро для компаній, які працюють у сфері оборони та інновацій, аби стимулювати власну оборонну промисловість, пише RTL Nieuws.
Крім того, нідерландський уряд хоче перейти до довгострокових контрактів, аби дати більше гарантій виробникам, а також розгляне можливість спільних оборонних замовлень з іншими країнами.
Оборонне відомство Нідерландів також хоче ще більше інтенсифікувати співпрацю з Україною, аби перейняти здобутий нею досвід на полі бою, ідеться в матеріалі.
Нині оборонний бюджет Нідерландів становить 2,4 мільярда євро, що відповідає поки що мінімальному показнику витрат членів НАТО у 2% ВВП.
У нідерландському уряді шукають й інші шляхи зміцнення оборонного сектора, зокрема заохочення інвестицій з боку страхових компаній та інших фінансових установ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США - Президент
ТОП-НОВИНИ
|Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент
|Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент
|Німеччина профінансувала Україні доступ до супутникової інтернет-мережі Eutelsat, яка є альтернативою Starlink
|Уряд Норвегії схвалив збільшення допомоги Україні до майже $8 млрд цьогоріч
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США - Президент
|Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент
|Зеленський анонсував регулярні зустрічі «коаліції рішучих» на рівні військових
|Робота над контингентом як частиною гарантій безпеки ведеться не лише з Британією і Францією і триватиме ще місяць – Зеленський
|Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент
|ЗМІ: Нідерланди планують «влити» 1,1 млрд євро в оборонну промисловість
Бізнес
|Техніка Apple може подорожчати. NYT оцінив вплив нових мит Трампа
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік
|Науковці вперше здійснили квантову телепортацію через інтернет
|Зниження залежності від Китаю: Ricardo створила електродвигун без рідкісноземельних металів та міді
|Qualcomm анонсувала Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманські можливості з меншою ціною
|Bloomberg: Mercedes може відмовитися від бюджетних моделей у США через нові мита
|Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS