Танкер із російською нафтою, який не пустила Індія, перевантажує сировину на інше судно - Reuters

Старий танкер Andaman Skies із російською нафтою, якому індійська влада заборонила входити у порт Вадінара, перевантажує сировину на інше судно для завершення доставки.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на поінформовані джерела і дані відстеження суден повідомляє Reuters.

За словами джерел, Andaman Skies перевантажує нафту на судно Ozanno під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Танкер Andaman Skies, що перевозить близько 800 000 барелів російської нафти із родовища Варандей, яку «Лукойл» продає із північного порту Мурманська, стоїть біля порту Мумбаї на заході Індії, показали дані судноплавної компанії LSEG.

Очікується, що танкер Ozanno, побудований у 2008 році, доставить вантаж компанії Indian Oil Corp. у Вадінарі наступного тижня, розповіли співрозмовники Reuters.

Як повідомлялося, наприкінці березня індійська влада відмовила у вході до місцевого порту танкера Andaman Skies, що перевозив російську сиру нафту для державної компанії Indian Oil Corp. через відсутність належної документації про його морехідну якість.

Andaman Skies, який був збудований у 2004 році, завантажив 767 тисяч барелів нафти в порту в російському Мурманську ще 24 лютого і повинен був розвантажитися 30 березня у порту Вадінара.