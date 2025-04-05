Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Танкер із російською нафтою, який не пустила Індія, перевантажує сировину на інше судно - Reuters

 

Старий танкер Andaman Skies із російською нафтою, якому індійська влада заборонила входити у порт Вадінара, перевантажує сировину на інше судно для завершення доставки.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на поінформовані джерела і дані відстеження суден повідомляє Reuters.

За словами джерел, Andaman Skies перевантажує нафту на судно Ozanno під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Танкер Andaman Skies, що перевозить близько 800 000 барелів російської нафти із родовища Варандей, яку «Лукойл» продає із північного порту Мурманська, стоїть біля порту Мумбаї на заході Індії, показали дані судноплавної компанії LSEG.

Очікується, що танкер Ozanno, побудований у 2008 році, доставить вантаж компанії Indian Oil Corp. у Вадінарі наступного тижня, розповіли співрозмовники Reuters.

Як повідомлялося, наприкінці березня індійська влада відмовила у вході до місцевого порту танкера Andaman Skies, що перевозив російську сиру нафту для державної компанії Indian Oil Corp. через відсутність належної документації про його морехідну якість.

Andaman Skies, який був збудований у 2004 році, завантажив 767 тисяч барелів нафти в порту в російському Мурманську ще 24 лютого і повинен був розвантажитися 30 березня у порту Вадінара.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,1485
 0,36
EUR
 1
 45,5524
  0,3007
 0,66

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9465  0,04 0,09 41,4931  0,10 0,24
EUR 45,1538  0,46 1,03 46,1396  0,66 1,45

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,18 0,43 41,2300  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес