Зеленський анонсував регулярні зустрічі «коаліції рішучих» на рівні військових

Представники "коаліції рішучих", які обʼєднали держави, готові до потенційної підтримки іноземного військового контингенту в Україні, протягом наступних тижнів регулярно зустрічатимуться для обговорення параметрів такої місії.

Про це під час зустрічі з журналістами 4 квітня сказав президент Володимир Зеленський, передає "Європейська правда".

Зеленський сказав, що у пʼятницю в Києві були військові представники Великої Британії та Франції, з українського боку в зустрічі брали участь головком Олександр Сирський, глава Генштабу Андрій Гнатов, заступник глави ОП Павло Паліса і заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

"І дуже важливо, що ми будемо в постійному форматі тепер так працювати, з відповідними результатами", - анонсував він.

Пізніше глава держави зазначив, що очікує розуміння інфраструктури місії "коаліції рішучих" через "десь місяць".

"Ми обговорюємо присутність на землі, в небі і на морі, а також протиповітряну оборону. І деякі ще делікатні речі. Ми будемо зустрічатись тижнями, і я думаю, що будемо зустрічатись кожного тижня на рівні наших військових. Де, в яких місцях - це проговорюється окремо", - додав Зеленський.

Він наголосив, що в партнерів "уже є багато розуміння, що потрібно Україні, де є сенситивні географічні моменти, де ми хотіли б мати підтримку".

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

27 березня у Парижі президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Тоді ж він додав, що робота над потенційною відправкою так званих "сил гарантування" в Україну триває.