Кількість українських біженців в ЄС продовжує збільшуватися

Станом на 30 червня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС отримали близько 4,32 мільйона громадян інших країн, які виїхали з України після початку повномасштабної російської агресії.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах, свідчать дані Євростату.

Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,36 млн осіб; 31,2% від загальної кількості у ЄС), Польщі (966,78 тис.; 22,4%) та Чехії (360,78 тис.; 8,4%).

У червні кількість біженців з України з тимчасовим захистом найбільше зросла у Німеччині (на 15,01 тис.; +1,1%), Польщі (на 12,52 тис.; +1,3%) та Чехії (на 4,37 тис.; 1,2%). Водночас кількість осіб з таким статусом зменшилася лише у двох країнах ЄС: Естонії (на 1,25 тис.; -3,7%) та Франції (на 80 осіб; -0,1%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (33,1), Литві (27,2) і Польщі (26,4), тоді як відповідний показник в середньому по ЄС становив 9,6 на тис. осіб.

Станом на 30 червня громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист.

У гендерному вимірі дорослі жінки становили майже половину (45,6%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (32,4%), а дорослі чоловіки - трохи більше п'ятої частини (22%) від їх загальної кількості.

Громадяни країн, які не входять до ЄС, які втекли з України та перебували під тимчасовим захистом станом на кінець червня 2024 року.

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець травня 2024 року мали 4,26 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець квітня таких було 4,19 млн людей.

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року - ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.