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Президент США відкликав охорону для Помпео, попри загрозу з боку Ірану, - NYT
23:39 23.01.2025 |
Президент Трамп скасував охорону для свого колишнього державного секретаря Майка Помпео. Він прийняв це рішення попри загрози з боку Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times.
Видання заявило, що Трамп скасував захист для свого колишнього державного секретаря Майка Помпео і колишнього головного помічника Брайана Гука.
За даними видання дане рішення Трамп прийняв попри попередження адміністрації колишнього президента Джо Байдена про постійні загрози з боку Ірану.
Відомо, що ці посадовці були частиною агресивної політики щодо Ірану під час першого терміну президентства Трампа, зокрема після удару безпілотника, що призвів до загибелі генерала Касіма Сулеймані у 2020 році.
За словами одного з людей, обізнаних у цьому питанні, у вівторок Помпео і Гука позбавили їхньої охорони, яка, як припускають, була надана Державним департаментом.
За день до цього Трамп позбавив охорони Джона Р. Болтона, який був третім радником Трампа з національної безпеки та також стикається з погрозами.
Видання зазначає, що адміністрація пана Байдена в приватному порядку проінформувала нову адміністрацію Трампа про збереження загроз з боку Ірану для колишніх чиновників Трампа, включно з Помпео, Хуком і Болтоном.
Зауважимо, ще в листопаді минулого року стало відомо, що після інавгурації Трамп не запропонує колишньому державному секретарю Майку Помпео долучитися до його майбутньої адміністрації.
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