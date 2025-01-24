Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент США відкликав охорону для Помпео, попри загрозу з боку Ірану, - NYT

 

Президент Трамп скасував охорону для свого колишнього державного секретаря Майка Помпео. Він прийняв це рішення попри загрози з боку Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times.

Видання заявило, що Трамп скасував захист для свого колишнього державного секретаря Майка Помпео і колишнього головного помічника Брайана Гука.

За даними видання дане рішення Трамп прийняв попри попередження адміністрації колишнього президента Джо Байдена про постійні загрози з боку Ірану.

Відомо, що ці посадовці були частиною агресивної політики щодо Ірану під час першого терміну президентства Трампа, зокрема після удару безпілотника, що призвів до загибелі генерала Касіма Сулеймані у 2020 році.

За словами одного з людей, обізнаних у цьому питанні, у вівторок Помпео і Гука позбавили їхньої охорони, яка, як припускають, була надана Державним департаментом.

За день до цього Трамп позбавив охорони Джона Р. Болтона, який був третім радником Трампа з національної безпеки та також стикається з погрозами.

Видання зазначає, що адміністрація пана Байдена в приватному порядку проінформувала нову адміністрацію Трампа про збереження загроз з боку Ірану для колишніх чиновників Трампа, включно з Помпео, Хуком і Болтоном.

Зауважимо, ще в листопаді минулого року стало відомо, що після інавгурації Трамп не запропонує колишньому державному секретарю Майку Помпео долучитися до його майбутньої адміністрації.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9751
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 43,6709
  0,2026
 0,46

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7769  0,10 0,23 42,4188  0,12 0,28
EUR 43,5288  0,00 0,00 44,3015  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,08 0,19 41,9850  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес