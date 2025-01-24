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АНАЛІТИКА

Трамп сподівається, що Китай допоможе припинити війну в Україні

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "завжди подобався" голова КНР Сі Цзіньпін, і висловив сподівання на допомогу Китаю в мирному врегулюванні війни РФ проти України.

"Сподіваюся, Китай допоможе нам зупинити війну, зокрема, з Росією, Україною, а вони мають величезну владу над цією ситуацією. І ми будемо працювати з ними. І я згадав про це під час нашої телефонної розмови з головою Сі, і сподіваюся, ми зможемо працювати разом і зупинити це", - сказав він під час онлайн-спілкування після спеціального звернення на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер.

За словами Трампа, його адміністрація "з нетерпінням чекає на те, щоб дуже добре порозумітися з Китаєм".

Лідер США також зазначив, що йому "дуже подобається" голова Сі Цзіньпін. "Він мені завжди подобався. У нас завжди були дуже хороші відносини", - додав президент США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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