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Трамп про терміни закінчення війни: Потрібно питати в РФ, Україна готова укласти угоду
23:31 23.01.2025 |
Україна готова до укладення угоди про припинення російської війни, заявив президент США Дональд Трамп.
Під час онлайн-спілкування після спеціального звернення на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер Трампу поставили запитання, чи буде укладено мирну угоду між Україною і РФ до ВЕФ у 2026 році.
"Це вам доведеться запитати в Росії. Україна готова укласти угоду. Просто щоб ви зрозуміли, це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, вона б ніколи не почалася", - відповів президент США.
За словами Трампа, він "знав, що Путін нізащо туди не піде і не збирався цього робити".
"Після того, як я пішов, трапилися погані речі, були сказані погані речі, навколо було багато дурниць, і зрештою ви отримали те, що маєте. Тепер у нас є всі ці розбомблені міста... Я думаю, що в Україні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється", - заявив Трамп.
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