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АНАЛІТИКА

Барбадос і Панама позбавлять свого прапора 114 танкерів тіньового флоту Росії

 

Барбадос і Панама, невеликі, але впливові у світі морського судноплавства держави, мають намір позбавити свого прапора понад сотню танкерів, які перевозять російську нафту. Про це пише Bloomberg.

Судновий реєстр Барбадоса до кінця січня вимагатиме від 46 танкерів зняти свій прапор, оскільки вони опинилися під санкціями Великої Британії. Чотирнадцять із них також перебувають під санкціями США.

Морське управління Панами нещодавно почало виключення із суднового реєстру 68 суден, які потрапили під санкції США. Таке рішення було ухвалено після того, як наприкінці минулого року Панама ухвалила правило про дотримання санкцій США, Євросоюзу, Великої Британії та ООН.

У Барбадосі санкції проти Росії не діють, але судновий реєстр Барбадоса ведеться в Лондоні. За словами його генерального директора Джованні Чинільйо, реєстр дотримується правил Великої Британії через добрі відносини між двома державами.

Згідно з морською базою даних Equasis, деякі судна, виключені з реєстру Барбадосу, вже зареєструвалися в інших країнах, зокрема таких африканських державах, як Танзанія чи Сан-Томе та Прінсіпі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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