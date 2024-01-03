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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Порятунок Панамського каналу від пересихання займе 6 років
12:01 03.01.2024 |
Для розвʼязання проблеми пересихання Панамського каналу потрібно щонайменше 2 млрд дол та 6 років часу, але вже зараз світ стикається з критичною кількістю затримок судноплавства в каналі.
Про це пише Bloomberg.
У довгостроковій перспективі основним розв'язання проблеми хронічної нестачі води буде перегородження річки Індіо, а потім буріння тунелю через гору, щоб подати прісну воду на 8 км в озеро Гатун, яке є головним резервуаром каналу.
За оцінками менеджера водного відділу управління каналу Еріка Кордови, проєкт разом із додатковими заходами щодо збереження обійдеться приблизно в 2 млрд дол. За його словами, знадобиться щонайменше шість років, щоб засипати це місце. Наразі інженерний корпус армії США проводить техніко-економічне обґрунтування.
Водосховище на річці Індіо збільшить рух суден на 11-15 на день, цього достатньо, щоб продовжити працювати каналу на повну потужність, гарантуючи при цьому прісну воду для Панама-Сіті.
Проте просувати цю пропозицію буде непросто, оскільки відповідний проєкт потребуватиме схвалення Конгресу. Крім того, тисячі фермерів і власників ранчо, чиї землі будуть затоплені заради водосховища, вже організовуються, щоб протистояти цьому.
Інше потенційне рішення є ще більш експериментальним. У листопаді невеликий літак компанії Weather Modification Inc. з Північної Дакоти прибув до Панами, щоб протестувати хмарний посів - процес імплантації великих частинок солі в хмари для посилення конденсації, яка створює дощ.
Але хмарний посів здебільшого успішно застосовується в сухому кліматі, а не в тропічних країнах, таких як Панама.
За звичайних обставин Панамський канал обробляє близько 3% світового обсягу морської торгівлі та 46% контейнерів, що переміщуються з Північно-Східної Азії до східного узбережжя США. Канал є найбільшим джерелом доходу Панами, принісши 4,3 млрд дол у 2022 році.
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