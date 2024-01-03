Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порятунок Панамського каналу від пересихання займе 6 років

 

Для розвʼязання проблеми пересихання Панамського каналу потрібно щонайменше 2 млрд дол та 6 років часу, але вже зараз світ стикається з критичною кількістю затримок судноплавства в каналі.

Про це пише Bloomberg.

У довгостроковій перспективі основним розв'язання проблеми хронічної нестачі води буде перегородження річки Індіо, а потім буріння тунелю через гору, щоб подати прісну воду на 8 км в озеро Гатун, яке є головним резервуаром каналу.

За оцінками менеджера водного відділу управління каналу Еріка Кордови, проєкт разом із додатковими заходами щодо збереження обійдеться приблизно в 2 млрд дол. За його словами, знадобиться щонайменше шість років, щоб засипати це місце. Наразі інженерний корпус армії США проводить техніко-економічне обґрунтування.

Водосховище на річці Індіо збільшить рух суден на 11-15 на день, цього достатньо, щоб продовжити працювати каналу на повну потужність, гарантуючи при цьому прісну воду для Панама-Сіті.

Проте просувати цю пропозицію буде непросто, оскільки відповідний проєкт потребуватиме схвалення Конгресу. Крім того, тисячі фермерів і власників ранчо, чиї землі будуть затоплені заради водосховища, вже організовуються, щоб протистояти цьому.

Інше потенційне рішення є ще більш експериментальним. У листопаді невеликий літак компанії Weather Modification Inc. з Північної Дакоти прибув до Панами, щоб протестувати хмарний посів - процес імплантації великих частинок солі в хмари для посилення конденсації, яка створює дощ.

Але хмарний посів здебільшого успішно застосовується в сухому кліматі, а не в тропічних країнах, таких як Панама.

За звичайних обставин Панамський канал обробляє близько 3% світового обсягу морської торгівлі та 46% контейнерів, що переміщуються з Північно-Східної Азії до східного узбережжя США. Канал є найбільшим джерелом доходу Панами, принісши 4,3 млрд дол у 2022 році.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Панама
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0839
  0,0695
 0,18
EUR
 1
 41,7209
  0,2850
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1885  0,04 0,11 38,9919  0,13 0,33
EUR 41,9635  0,12 0,28 42,9365  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,11 0,29 38,1750  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес