У ЄС погодили реформування «боргових» правил - dpa

Міністри фінансів країн Європейського Союзу під час відеоконференції у середу, 20 грудня, погодили плани реформування правил, які регулюють державні запозичення країн-членів блоку, повідомляє агентство dpa з посиланням на кількох дипломатів.

Очікується, що переглянуті правила краще враховуватимуть індивідуальну фінансову ситуацію кожної країни, додали дипломати. Утім, ці плани ще мають бути ухвалені країнами-членами ЄС та узгоджені з Європейським парламентом.

Тим часом міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер (Christian Linder) висловив переконання, що нові фіскальні правила є одночасно більш реалістичними та ефективними. "Вони поєднують чіткі цифри щодо зниження дефіциту та зменшення боргових квот зі стимулами для інвестицій та структурних реформ", - написав німецький міністр у соцмережі X, додавши, що в результаті такої реформи посилиться "політика стабільності".

Дебати щодо реформи боргових правил у ЄС

Домовленостям між міністрами 27 країн-членів ЄС передувала франко-німецька пропозиція, яку Лінднер і його французький колега Бруно Ле Мер погодили ввечері напередодні, 19 грудня. Ці дві економічно найпотужніші країни ЄС певний час перебували на протилежних позиціях у дебатах щодо "боргових" правил, тому досягнення угоди на рівні усього ЄС без порозуміння між Парижем і Берліном вважалося майже неможливим, нагадує dpa.

За інформацією з німецьких урядових кіл, пропозиція країн містила ефективніші, ніж раніше, запобіжники для скорочення бюджетних дефіцитів і державного боргу. Водночас мають краще враховуватися інвестиції та структурні реформи країн-членів.

Міністри фінансів країн ЄС намагалися досягти компромісу щодо реформи так званого Пакту стабільності та зростання (Stability and Growth Pact) на основі пропозиції, зробленої Європейською Комісією у квітні, протягом кількох місяців. ЄК запропонувала, зокрема, надати більше гнучкості країнам з великою заборгованістю у скороченні боргу та бюджетних дефіцитів на тлі наслідків пандемії коронавірусу та війни Росії проти України.

Чинні правила ЄС щодо державного боргу обмежують загальний обсяг запозичень до 60 відсотків від загального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни і вимагають, щоб щорічний дефіцит бюджету не перевищував трьох відсотків від ВВП. Дію цих правил було призупинено до 2024 року через пандемію коронавірусу та наслідки вторгнення Росії в Україну. Повернення до існуючих правил розглядається як загроза економічному відновленню Європи, оскільки це змусило б багато країн піти на серйозні бюджетні скорочення. Крім того, ці правила часто ігнорувалися навіть до пандемії, зокрема й Німеччиною.