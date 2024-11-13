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АНАЛІТИКА

Джонсон: Британія може відправити війська в Україну, якщо Трамп уріже їй допомогу

 

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що в Україні можуть бути розгорнуті британські війська, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Джонсон сказав в інтерв'ю GB News.

Британський експрем'єр пояснив, що відмова від підтримки України призведе до значно більших витрат для Британії в майбутньому.

"Кажу це людям, які дивляться і думають, чому ми підтримуємо українців? Тому що в іншому випадку наша колективна безпека буде справді деградована через відродження Росії, яка загрожує різним частинам Європи", - пояснив він.

Також Джонсон попередив, що такий сценарій змусить Британію безпосередньо ввести війська: "Тоді нам доведеться заплатити за те, щоб відправити британські війська на захист України".

Говорячи про позицію Трампа щодо України, експрем'єр Британії підкреслив суперечливі впливи, що існують у Республіканській партії США.

"Дональду Трампу багато хто говорить багато різного, і є частина Республіканської партії, досить велика, яка займає неправильну позицію щодо України", - визнав Джонсон, розкритикувавши деяких республіканців за "щось на кшталт дивного фанатизму щодо Путіна".

Водночас він високо оцінив підтримку України з боку Трампа, яка була за його першого терміну.

"Той же Трамп змінив на краще долю України, коли дозволив постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin", - сказав Джонсон, додавши, що без цієї підтримки експрезидента США "битва за Київ могла б бути дуже, дуже іншою".

Минулого місяця Борис Джонсон заявив, що непередбачуваності Дональда Трампа було б достатньо, щоб переконати Владіміра Путіна не йти повномасштабною війною на Україну.

Він також висловив переконання, що Трамп не полишить Україну на посаді президента США.
Ключові теги: Британія
 

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