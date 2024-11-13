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АНАЛІТИКА

Суддя призупинив розгляд справи проти Трампа в Нью-Йорку

 

Нью-йоркський суддя Хуан Мерчан, який головує у справі Дональда Трампа про виплату грошей за мовчання порнозірці, відклав рішення стосовно імунітету, яким експрезидент може користуватись стосовно звинувачень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Мерчан повідомив адвокатам Трампа й обвинуваченню, що розгляд справи буде призупинений до 19 листопада.

До цього часу прокурори повинні надати судді нову інформацію про те, як на винесення вироку вплине обрання Трампа президентом США.

Своє рішення Мерчан оголосив того ж дня, коли мав відповісти на клопотання обвинувачення про те, чи може на Трампа поширюватись президентський імунітет після відповідного рішення Верховного суду США.

При цьому дата винесення вироку обраному президенту наразі не змінилась - 26 листопада.

Нагадаємо, йдеться про так звану справу про "порногроші", у якій у травні Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.

Нині ж, після обрання Трампа президентом США, кримінальні справи проти нього можуть бути призупинені або й узагалі закриті.
Ключові теги: США
 

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