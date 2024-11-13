ОПЕК знижує прогнози зростання попиту на нафту четвертий місяць поспіль

Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) четвертий місяць поспіль знижує прогнози зростання попиту на нафту на 2024 рік, що є наслідком уповільнення темпів зростання на споживчих ринках, зокрема в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Згідно зі звітом ОПЕК, у 2024 році світове споживання нафти збільшиться на 1,8 млн барелів на день (або трохи менш як на 2%). Це на 107 тис. барелів на день менше, ніж прогнозувалося раніше. Зниження пов'язане з даними з основних ринків споживання нафти, таких як Китай, Індія та деякі країни Африки.

З липня ОПЕК знизила прогнози зростання попиту на нафту цього року майже на п'яту частину через різке падіння цін на нафту. Проте прогноз картелю залишається значно оптимістичнішим, ніж в інших учасників ринку - банків з Волл-стріт, торгових будинків і нафтової компанії Саудівської Аравії Aramco. Прогноз ОПЕК вдвічі перевищує прогнози Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

ОПЕК та її союзники двічі відкладали відновлення видобутку нафти, яке було зупинене з 2022 року. Серія помірних щомісячних збільшень видобутку має розпочатися на початку наступного року і буде розглянута на засіданні 1 грудня.

Міжнародні ф'ючерси на нафту знизилися приблизно на 18% з початку липня, торгуючись у Лондоні біля 72 доларів за барель, через упевненість трейдерів, що конфлікт на Близькому Сході не порушить експорту нафти з регіону. Натомість ринок зосередився на уповільненні темпів зростання в Китаї, де попит скорочується вже кілька місяців поспіль через внутрішні економічні проблеми.

У майбутньому прогнози попиту на нафту можуть змінитися через повернення наступного року новообраного президента Дональда Трампа, який погрожує запровадити жорсткі торговельні тарифи у торгівлі з Китаєм та іншими країнами. Під час свого попереднього терміну Трамп придушив експорт нафти з Ірану, який є членом ОПЕК.

Члени ОПЕК+ почали поліпшувати виконання показників щодо скорочення видобутку. Згідно зі звітом, Казахстан скоротив видобуток на 292 тис. барелів на добу - до 1,29 млн барелів на добу в жовтні, що є нижче його квоти.

Ірак також поступово наближається до квоти, узгодженої на початку року, але все ще видобуває більше. Росія залишилася трохи вище узгодженої стелі видобутку, йдеться у звіті.

ОПЕК прогнозує, що цьогоріч світове споживання нафти в середньому становитиме 104 млн барелів на день. Щоденний попит збільшиться ще на 1,5 млн барелів у 2025 році, що на 103 тис. барелів менше, ніж організація прогнозувала раніше.