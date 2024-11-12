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АНАЛІТИКА

Українські військові матимуть детальні космічні знімки фронту: Міноборони підписало контракт з ICEYE

12:08 12.11.2024 |

Політика

 

Міністерство оборони за підтримки німецького уряду підписало контракт з компанією ICEYE - лідером у галузі SAR-супутників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Розширюємо можливості нашої розвідки завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Міноборони підписало стратегічно важливий контракт із компанією ICEYE", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Завдяки цьому контракту наші військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій. Командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE.

За словами міністра, ця угода стала можливою завдяки підтримці уряду Німеччини та концерну Rheinmetall, який виступив стороною контракту.

"Вдячний нашим партнерам за сприяння та довіру. Запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових", - підсумував він.

Як повідомлялося, у 2022 році заощаджені в межах акції "Народний байрактар" кошти - понад 600 млн грн - було витрачено на купівлю космічного супутника ICEYE для української армії. Лише за п'ять місяців використання космічного апарату, українські розвідники провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів ворога.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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