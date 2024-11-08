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АНАЛІТИКА

Детройт перетворює вуличні ліхтарі на зарядні станції для електромобілів

12:58 08.11.2024 |

Транспорт

 

У Детройті, штат Мічиган, розпочалася реалізація проєкту з перетворення вуличних ліхтарів на зарядні станції для електромобілів.

Цей проєкт здійснюється завдяки співпраці телекомунікаційного гіганта AT&T і стартапу Voltpost. Нові зарядні станції будуть підключені до інтернету, що дасть змогу операторам швидко реагувати на несправності та забезпечувати безперебійну роботу.

Зарядні станції використовуватимуть наявну інфраструктуру вуличного освітлення, що значно знижує витрати на встановлення порівняно з традиційними зарядними станціями. Однак швидкість зарядки буде обмежена рівнем, порівнянним з домашніми зарядними пристроями, оскільки вулична електромережа не розрахована на високі навантаження.

Попри це, такі станції можуть бути корисними для власників електромобілів, які залишають свої машини на тривалий час, наприклад, на роботі або під час шопінгу. Цей проєкт є важливим кроком до створення більш доступної та зручної інфраструктури для електромобілів у міських умовах.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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