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АНАЛІТИКА

Huawei подала патент на сульфідний твердий електроліт для нових твердотільних акумуляторів

11:43 08.11.2024 |

Новини IT

Huawei подала патент на сульфідний твердий електроліт для нових твердотільних акумуляторів

 

Huawei заявила про намір здійснити прорив у сфері енергетичних накопичувачів завдяки новим розробкам у твердотільних акумуляторах.

6 листопада компанія подала патент на твердий електроліт на основі сульфідів, що є компонентом наступного покоління літій-іонних батарей. Така технологія має значно збільшити термін служби, безпеку та ефективність акумуляторів, зокрема для електромобілів та енергетичних систем.

Новий твердий електроліт забезпечує високу щільність енергії, підтримує швидке заряджання та стійкість до низьких температур, а також знижує ризик перегріву. Це інноваційне рішення відповідає глобальним тенденціям переходу до екологічно чистих джерел енергії, сприяючи розвитку відновлюваної енергетики та електромобільності.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Huawei
 

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