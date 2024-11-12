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Командувачі ВМС України та Данії зустрілися в Одесі й обговорили низку питань
18:07 12.11.2024 |
Командувач Військово-морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа зустрівся зі своїм колегою із Данії Хенріком Рюбергом в Одесі.
Про це повідомили у Facebook ВМС ЗСУ, передає "Європейська правда".
Як розповіли у пресслужбі ВМС ЗСУ, Рюберг та Неїжпапа обговорили актуальну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та спільні кроки для посилення оборони.
Зокрема, серед тем йшлося про проєкти, спрямовані на розвиток ракетних систем, надводних і підводних безпілотних комплексів, що мають стратегічне значення для протидії загрозам у морі.
Українські військові моряки продемонстрували ходові можливості катерів, їх маневреність, технічне оснащення та здатність оперативно виконувати завдання.
Як акцентували у ВМС, Рюберг висловив готовність до поглиблення співпраці у цих напрямах.
"Данія є одним із наших надійних партнерів, у тому числі й у зміцненні обороноздатності України. І наша співпраця - це не просто обмін досвідом, а партнерська робота, спрямована на подолання ворога, зміцнення України та захист нашого народу", - наголосив Неїжпапа.
21 жовтня Німеччина відкрила новий багатонаціональний військово-морський штаб на Балтійському морі, який здатний керувати операціями НАТО. Там розмістили свій персонал 11 країн, зокрема й Данія.
Напередодні Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міноборони Данії на суму близько 535 млн євро.
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