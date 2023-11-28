Уряд Нової Зеландії має намір скасувати наймасштабнішу у світі кампанію із заборони куріння, щоб поповнити державну скарбницю

Закон, який ухвалив попередній уряд Джасінди Ардерн, передбачав довічну заборону на продаж цигарок та тютюнової продукції з 2024 року всім, хто народився після 2008 року.

У рамках кампанії зі скасування куріння в країні запроваджували обмеження на роздрібний продаж тютюнових виробів та зниження рівня вмісту нікотину в сигаретах. Дослідження виявили, що такі заходи можуть врятувати близько п'яти тисяч людей на рік.

"Ми хочемо зробити так, щоб молоді люди взагалі не починали курити", - говорила тоді міністерка охорони здоров'я Аєша Вералл.

Минулого тижня Національна партія Нової Зеландії погодилася сформувати коаліційний уряд із двома правими партіями.

Серед іншого новий коаліційний уряд обіцяє знизити прибутковий податок із населення та скоротити державну бюрократію.

Минулої суботи міністерка фінансів країни Нікола Вілліс анонсувала скасування реформи боротьби з курінням, пояснивши це необхідністю поповнити бюджет країни.

"Ми повинні пам'ятати, що зміни в законодавстві боротьби з курінням вплинули на державну скарбницю, позбавивши її майже 1 млрд доларів", - сказала Вілліс в інтерв'ю новозеландській телекомпанії TV3.

У Новій Зеландії куріння є одним з основних факторів смертей, яким можна запобігти. Попередній уряд поставив за мету знизити кількість курців у країні до 5% до 2025 року і зрештою повністю відмовитися від куріння.

Тому експерти в галузі охорони здоров'я жорстко розкритикували заяву нового уряду щодо скасування кампанії з обмеження куріння.

"Пропозиція, щоб зниження податків оплачували люди, які продовжують курити, просто шокує", - заявив Pacific Media Network професор та голова новозеландського комітету Action for Smokefree 2025 Роберт Біглгоул.

"Ми шоковані та відчуваємо огиду... це надзвичайно ретроградний крок щодо передових, чудових заходів у сфері охорони здоров'я", - заявив в інтерв'ю ВВС професор та експерт з громадської охорони здоров'я з Університету Отаго Річард Едвардс.

"Більшість медичних організацій Нової Зеландії вражені діями уряду і закликають його переглянути своє рішення", - додав він.

Скасування закону має підтримати парламент Нової Зеландії, де уряд має більшість місць.

Минула заборона на паління викликала протест з боку частини бізнесу Нової Зеландії. Власники газетних кіосків та магазинів критикували втрату доходів від продажу цигарок - навіть із урахуванням державних субсидій.

Деякі законодавці, включно з новим прем'єр-міністром Крісом Лаксоном, також стверджували, що заборона призведе до появи чорного ринку тютюну.

Однак його Національна партія, яка набрала 38% голосів на виборах 14 жовтня, не згадувала закони про заборону куріння під час передвиборчої кампанії. Оголошення нової міністерки фінансів Ніколи Вілліс у суботу про те, що уряд скасовує закони, шокувало експертів у сфері охорони здоров'я, які вважали, що ці закони не чіпатимуть.

Але Вілліс заявила, що на скасуванні законів "наполягали" партнери Національної партії по коаліції.

Національна організація охорони здоров'я маорі назвала це "безсовісним ударом по здоров'ю та добробуту всіх новозеландців".

Рівень куріння та пов'язаних із цим хвороб і проблем зі здоров'ям є найвищим серед корінного населення маорі, для якого, за словами експертів, ці закони мали б найбільш позитивний вплив.

"Уряд не рахується з громадською думкою і, очевидно, думкою переважної більшості людей, які працюють у цій галузі, медичних працівників, лікарів, медсестер", - каже професор Едвардс.

Моделювання, проведене у 2022 році, показало, що політика заборони куріння заощадила б системі охорони здоров'я Нової Зеландії приблизно 1,3 мільярда новозеландських доларів (790 мільйонів доларів) протягом наступних 20 років.

Нова Зеландія все ще прагне знизити рівень куріння в країні до 5% до 2025 року з метою остаточного викорінення куріння.

Згідно з національними даними, минулого року більше 80 000 дорослих кинули курити. Нині у країні курить близько 8% дорослого населення.