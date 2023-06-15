Росія шантажує низку країн зривом угод, щоб не потрапити до «чорного» списку FATF, – Bloomberg

Останніми тижнями Москва звернулася до більш ніж шести країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Малазію та Об'єднані Арабські Емірати, попереджуючи їх про негативні наслідки для торговельних зв'язків внаслідок внесення країни до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF).

Кремль попередив країни Близького Сходу та декілька інших про те, що нові обмеження FATF зашкодять торговим відносинам з Росією, а також інвестиціям та співробітництву в оборонних та енергетичних проєктах, повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Розрахунки, опубліковані в документах для офіційних осіб Туреччини та ОАЕ, показують, що кожна з цих двох країн може втратити від 1% ВВП внаслідок наслідків включення Росії до списків FATF для торгівлі та інвестицій.

Москва попередила ОАЕ, що включення Росії до списку FATF також зашкодить успіхам двосторонньої торгівлі, яка досягла рекордних рівнів у 2022 році завдяки енергоносіям, пов'язаним із ними інвестиціям та торгівлі іншими сировинними товарами.

Туреччині Росія також погрожує втратою доходів від російських туристів через потенційні труднощі з обробкою платежів та збитками через зрив контрактів на будівництво АЕС "Аккую" та газопроводів. Росія також нагадала, що Туреччина імпортує кілька ключових товарів із Росії, зокрема вугілля, метали, нафтопродукти, природний газ та пшеницю.

Росія попередила Саудівську Аравію, що під загрозою можуть опинитися проект "Росатому" з будівництва атомної електростанції в країні та інвестиції, зроблені Kingdom Holding мільярдера, принца Аль-Валіда ібн Талала в російські "Газпром", "Лукойл" та "Роснєфть".

В іншому документі Кремль нагадав владі Малайзії, що вони імпортують значні обсяги нафтопродуктів та алюмінію з Росії. Під загрозою опиняться проекти, пов'язані з постачанням вертольотів та добрив, а також проєкти, які малазійські компанії реалізують у Росії (виробництво масел, синтетичного каучуку та гумових сумішей, деревоволокнистих плит, йдеться у документі).

Мексику попередиили про "серйозні труднощі" у спільних проектах розвитку за участю "Лукойлу" та запровадження платіжної системи "Мир". Також постраждають постачання добрив, металопродукції, алюмінію та синтетичного каучуку з Росії.

Низці інших країн Москва направила більш загальні прохання, закликавши протистояти спробам України та інших країн додати її до "сірого" або "чорного" списків FATF.

Європейські чиновники підтвердили агентству, що питання про включення Росії до "чорного" або "сірого" списку розглядатиметься на засіданні FATF, яке відбудеться 19-23 червня.

Включення Росії до "чорного" списку поставить її поруч із Північною Кореєю, Іраном та М'янмою. Це зобов'яже держави-члени FATF, а також банки, інвестиційні компанії та компанії з обробки платежів проводити посилену комплексну перевірку фінансових операцій, а в найбільш серйозних випадках вживати заходів для захисту міжнародної фінансової системи.

У "сірому" списку FATF знаходяться 23 країни, включаючи Туреччину, Південну Африку, ОАЕ та Йорданію. Включення до цього переліку передбачає суворіші вимоги до фінансового моніторингу та призводить до "великого та статистично значущого скорочення припливу капіталу", свідчить доповідь Міжнародного валютного фонду (МВФ) за 2021 рік.

Як повідомлялося, за даними агентства Bloomberg, Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.

Водночас Україна закликала організацію внести РФдо "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання FATF в Парижі 19-23 червня.

FATF призупинила членство Росії в лютому. Мінфін України наголошує, що з того часу Росія вчинила низку нових порушень, у тому числі терористичні акти (підрив Каховської дамби), фінансування розповсюдження ядерної зброї (Росія затвердила передачу ядерної зброї Білорусі), торгівля зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН, зокрема, з Іраном.