«Ціни на нафту підкачали»: Голова Мінфіну Росії пояснив рекордний дефіцит бюджету

Рекордний дефіцит російського держбюджету, який за перші місяці перевищив план на увесь 2023 рік, значною мірою пов'язаний із низькими цінами на російську нафту, а також фінансування низки програм авансом.

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, повідомляє Інтерфакс.

"Ціни на наші енергоресурси підкачали, ми запланували в бюджеті ціни на нашу нафту $70 за барель. Зараз ціни на нафту марки Urаls з урахуванням усіх дисконтів та обмежень, нижчі. За рахунок цього ми, звичайно, недоотримуємо нафтогазові доходи. Тому якщо ми планували в цьому році поповнювати ФНБ, то поки не поповнюємо, а навпаки, трохи забираємо, поки кон'юнктура така, не виключено, що кон'юнктура зміниться і знову поповнюватимемо", - сказав Сілуанов.

Він додав, що на дефіцит також вплинуло авансове фінансування видатків.

"Для роботи нашої промисловості значні обсяги коштів віддали у січні. Зазвичай усі гроші наприкінці року - будівництва, промисловість, тому грудень дорівнював звичайному кварталу з витрачання коштів. Так от зараз, у січні, віддали грошей у 1,5-2 рази більше, ніж зазвичай. Це призвело до того, що дефіцит збільшився", - пояснив Сілуанов.

Він додав, що також у січні-лютому Росія прискорено повертала бізнесу переплати з податку на прибуток, які платники податків здійснили минулого року. Крім того, на доходи вплинуло прискорене відшкодування ПДВ.

Сілуанов також зазначив, що загалом ненафтогазові доходи відповідають плану, "тобто доходи від економіки, звичайної економіки, внутрішньої економіки ми отримуємо стільки, скільки запланували, це найголовніше зараз".

Водночас міністр вважає, що влив низки факторів, що призвели до зростання видатків і зниження доходів федерального бюджету в перші місяці 2023 року, поступово пом'якшуватиметься.

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету РФ станом на 28 березня перевищив позначку 4 трильйони рублів ($52 млрд за поточним курсом), що значно більше річного плану у розмірі 2,93 трлн рублів.

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% - до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, - до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.