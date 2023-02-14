Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США пояснюють небажання давати Україні ракети ATACMS тим, що мають їх небагато – Politico

 

Адміністрація президента США Джо Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись замало у запасах американської армії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох співрозмовників, пише "Європейська правда".

На останніх зустрічах посадовці Пентагону нібито сказали українській стороні, що наявні запаси ATACMS не такі й великі і надання цих боєприпасів Україні виснажить запаси і зашкодить боєготовності США у майбутньому.

"Перед кожним пакетом допомоги для України ми оцінюємо, що у нас на складах і наскільки цього достатньо для власної готовності... Є інші способи надати Україні засоби для того, щоб вражати цілі", - зазначив один з анонімних співрозмовників, який обіймає високу посаду у Пентагоні.

Раніше головною причиною зволікання називали побоювання ескалації у випадку, якщо Україна почне бити цими ракетами по глибоких тилах російської армії на території самої РФ.

Виробник ATACMS Lockheed Martin за останні два десятиліття виготовив близько 4 тисяч таких ракет у різних конфігураціях. Деякі з них продали союзникам. Близько 600 одиниць використали США під час війни у Перській затоці та проти Іраку.

Один зі співрозмовників розповів, ніби у Києві задумуються про те, щоб домовитися про ATACMS від іншої країни-союзниці, яка має їх на озброєнні, та отримати згоду США на реекспорт і фінансування на те, щоб їх викупити. Серед власників ATACMS - Південна Корея, Польща, Румунія, Греція, Туреччина, Катар і Бахрейн.

Одне з джерел з України зазначає, що у Києві не сподіваються на якийсь принципово новий вид озброєння у пакеті допомоги від США, який оголосять найближчим часом - він буде зосереджений на інших важливих потребах, як запасні деталі до наявної зброї, снаряди для артилерії і ППО.

Окрім того, Київ нібито все більше просить партнерів розкривати менше деталей після рішення надати ту чи іншу зброю - щоб завчасне знання, що і в якій кількості невдовзі отримає Україна, не допомагало Росії готувати контрзаходи. Водночас, партнери - зокрема США - хочуть у тому числі через кількісні показники демонструвати масштаби своєї підтримки для України.

Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0973
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4439  0,02 0,04 40,1574  0,03 0,07
EUR 41,8116  0,02 0,04 42,8023  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес