США пояснюють небажання давати Україні ракети ATACMS тим, що мають їх небагато – Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись замало у запасах американської армії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох співрозмовників, пише "Європейська правда".

На останніх зустрічах посадовці Пентагону нібито сказали українській стороні, що наявні запаси ATACMS не такі й великі і надання цих боєприпасів Україні виснажить запаси і зашкодить боєготовності США у майбутньому.

"Перед кожним пакетом допомоги для України ми оцінюємо, що у нас на складах і наскільки цього достатньо для власної готовності... Є інші способи надати Україні засоби для того, щоб вражати цілі", - зазначив один з анонімних співрозмовників, який обіймає високу посаду у Пентагоні.

Раніше головною причиною зволікання називали побоювання ескалації у випадку, якщо Україна почне бити цими ракетами по глибоких тилах російської армії на території самої РФ.

Виробник ATACMS Lockheed Martin за останні два десятиліття виготовив близько 4 тисяч таких ракет у різних конфігураціях. Деякі з них продали союзникам. Близько 600 одиниць використали США під час війни у Перській затоці та проти Іраку.

Один зі співрозмовників розповів, ніби у Києві задумуються про те, щоб домовитися про ATACMS від іншої країни-союзниці, яка має їх на озброєнні, та отримати згоду США на реекспорт і фінансування на те, щоб їх викупити. Серед власників ATACMS - Південна Корея, Польща, Румунія, Греція, Туреччина, Катар і Бахрейн.

Одне з джерел з України зазначає, що у Києві не сподіваються на якийсь принципово новий вид озброєння у пакеті допомоги від США, який оголосять найближчим часом - він буде зосереджений на інших важливих потребах, як запасні деталі до наявної зброї, снаряди для артилерії і ППО.

Окрім того, Київ нібито все більше просить партнерів розкривати менше деталей після рішення надати ту чи іншу зброю - щоб завчасне знання, що і в якій кількості невдовзі отримає Україна, не допомагало Росії готувати контрзаходи. Водночас, партнери - зокрема США - хочуть у тому числі через кількісні показники демонструвати масштаби своєї підтримки для України.