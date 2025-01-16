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Майбутній глава ЦРУ: війна в Україні збільшує ризик конфлікту США з «ядерною країною»
23:45 15.01.2025 |
Номінований Дональдом Трампом на посаду директора Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф вважає, що через війну Росії проти України США ризикують вступити в конфлікт із "ядерною країною".
Про це він сказав під час слухань у Сенаті США щодо затвердження його кандидатури, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
У вступному слові Реткліфф зосередився на описі глобальної безпекової ситуації для США та згадав зокрема і про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", - заявив він, імовірно маючи на увазі Росію.
Перелічуючи загрози для національної безпеки США, номінант Трампа на посаду глави ЦРУ також згадав прагнення Китаю до глобального панування, транснаціональну злочинність, дії Ірану та Північної Кореї, а також ситуацію на Близькому Сході.
"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб'єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу", - констатував Реткліфф.
Зазначимо, що нинішній директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, який подав у відставку на тлі приходу адміністрації Трампа, закликав ставитись до ядерних погроз Кремля більш скептично.
Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні за "24 години" ще до того, як вступить на посаду, але його радники непублічно визнали нереалістичність такого плану.
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