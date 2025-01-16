Держсекретар США розповів про наступні кроки після досягнення угоди про перемир'я в Газі

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів у середу про те, як, на його думку, будуть розвиватися події у перші дні після припинення вогню у секторі Гази і звільнення заручників.

Про це він сказав в інтерв'ю Крістіан Аманпур з CNN незадовго до того, як стало відомо про досягнення угоди щодо Гази, пише "Європейська правда".

За словами Блінкена, по-перше, відбудеться припинення вогню.

"ХАМАС, Ізраїль припиняють вогонь. Ізраїль відводить свої війська. Починають звільняти заручників. Ув'язнені виходять з ізраїльських в'язниць і повертаються назад. І ми різко збільшуємо гуманітарну допомогу людям, які так відчайдушно її потребують", - сказав він, додавши, що все це відбувається протягом шести тижнів.

Блінкен зазначив, що за цей час "ми повинні домовитися про домовленості, щоб досягти постійного припинення вогню... Щоб Ізраїль вивів усі свої війська з Гази, щоб ХАМАС не повернувся, і щоб були створені необхідні механізми управління, відновлення безпеки, щоб Газа могла рухатися далі.

Блінкен сказав, що над механікою постійного припинення вогню працювали "протягом останніх шести-семи місяців, інтенсивно, але тихо, з арабськими партнерами та іншими сторонами".

Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій в Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

Ще до офіційного підтвердження угоди її прокоментував обраний президент США Дональд Трамп, пізніше заявивши, що без його перемоги в листопаді 2024 року вона була б неможливою.

Водночас офіс премʼєр-міністра Ізраїлю заявив, що переговорники ще узгоджують окремі пункти угоди, але там сподіваються на завершення цього процесу в найближчі години.

Європейська комісарка з питань Середземноморʼя Дубравка Шуїця привітала досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС.