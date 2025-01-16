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АНАЛІТИКА

Майбутній держсекретар США підтримує закон, який не дозволить Трампу вийти з НАТО

 

Обраний Дональдом Трампом кандидат на пост держсекретаря США Марко Рубіо висловився на підтримку двопартійного закону, співавтором якого він був, який не дозволяє США вийти з НАТО без схвалення Конгресу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Рубіо заявив на слуханнях у Сенаті в середу, його слова наводить CNN.

Рубіо відповідав на запитання провідного члена комітету в міжнародних справах від Демократичної партії, сенаторки Джин Шахін, про те, чи буде він дотримуватися закону, якщо Трамп спробує вивести США з НАТО.

"Я був співавтором цього закону, і тому важко сказати, що я не підтримую закон, який я допоміг прийняти, і вважаю, що Конгрес відіграє важливу роль", - сказав Рубіо.

Він також зазначив, що Трамп обрав кандидатуру на посаду посла США в НАТО, що свідчить про те, що новообраний президент серйозно ставиться до Альянсу.

Рубіо також висловив свою підтримку НАТО в цілому, стверджуючи, що окремі країни-члени повинні краще фінансувати свої оборонні бюджети.

У 2023 році сенатори Тім Кейн і Марко Рубіо стали авторами закону, згідно з яким будь-яке президентське рішення про вихід з НАТО має бути схвалене двома третинами голосів у Сенаті або затверджене актом Конгресу.

Під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно" і платитимуть свій внесок.

Разом з тим він час від часу погрожував вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.

На початку 2025 року Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП.
Ключові теги: США
 

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