Фінансові новини
- |
- 16.01.25
- |
- 02:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Майбутній держсекретар США підтримує закон, який не дозволить Трампу вийти з НАТО
23:50 15.01.2025 |
Обраний Дональдом Трампом кандидат на пост держсекретаря США Марко Рубіо висловився на підтримку двопартійного закону, співавтором якого він був, який не дозволяє США вийти з НАТО без схвалення Конгресу.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Рубіо заявив на слуханнях у Сенаті в середу, його слова наводить CNN.
Рубіо відповідав на запитання провідного члена комітету в міжнародних справах від Демократичної партії, сенаторки Джин Шахін, про те, чи буде він дотримуватися закону, якщо Трамп спробує вивести США з НАТО.
"Я був співавтором цього закону, і тому важко сказати, що я не підтримую закон, який я допоміг прийняти, і вважаю, що Конгрес відіграє важливу роль", - сказав Рубіо.
Він також зазначив, що Трамп обрав кандидатуру на посаду посла США в НАТО, що свідчить про те, що новообраний президент серйозно ставиться до Альянсу.
Рубіо також висловив свою підтримку НАТО в цілому, стверджуючи, що окремі країни-члени повинні краще фінансувати свої оборонні бюджети.
У 2023 році сенатори Тім Кейн і Марко Рубіо стали авторами закону, згідно з яким будь-яке президентське рішення про вихід з НАТО має бути схвалене двома третинами голосів у Сенаті або затверджене актом Конгресу.
Під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно" і платитимуть свій внесок.
Разом з тим він час від часу погрожував вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.
На початку 2025 року Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Майбутній держсекретар США: і Україна, і РФ мають піти на поступки для завершення війни
ТОП-НОВИНИ
|Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про мир
|Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування всіх посилок
|Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації до 9 травня
|«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Команда Трампа сумнівається у швидкому перемир'ї в Україні
|Майбутній держсекретар США: і Україна, і РФ мають піти на поступки для завершення війни
|Майбутній держсекретар США підтримує закон, який не дозволить Трампу вийти з НАТО
|Майбутній глава ЦРУ: війна в Україні збільшує ризик конфлікту США з «ядерною країною»
|Данія - Трампу: Гренландія має сама визначати своє майбутнє
|Держсекретар США розповів про наступні кроки після досягнення угоди про перемир'я в Газі
Бізнес
|BMW Group створила замкнуту систему переробки високовольтних акумуляторів електромобілів
|Китайські урядовці обговорюють можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»