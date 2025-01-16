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Данія - Трампу: Гренландія має сама визначати своє майбутнє
23:40 15.01.2025 |
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила обраному президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу під час телефонних перемовин у середу, 15 січня, що Гренландія має сама визначати своє майбутнє.
Як повідомив офіс Фредеріксен, у розмові з Трампом вона сказала, що "Гренландія повинна сама вирішувати щодо незалежності". На тлі цього прем'єрка Данії нагадала про заяву прем'єра Гренландії Муте Егеде, що "Гренландія не продається".
Телефоні переговори тривали 45 хвилин. Фредеріксен розповіла данському громадському мовнику DR, що мала з Трампом "відверту і довгу розмову". Під час перемовин Фредеріксен також "наголосила на важливості зміцнення безпеки в Арктиці" та на тому, що Данія "готова взяти на себе ще більшу відповідальність за це".
Зазіхання Трампа на Гренландію
Раніше Трамп зробив низку резонансних заяв щодо можливості поширення суверенітету США над Гренландією, навіть не виключив силового сценарію. 7 січня Гренландію відвідав син Трампа, однак міністерство закордонних справ Данії відмовилося від коментарів, оскільки йшлося про приватний, а не офіційний візит.
Цього тижня Егеде заявив, що Гренландія відкрита для ще тісніших зв'язків зі США. "Нам потрібно вести бізнес зі США. Ми розпочали діалог і шукаємо можливості для співпраці з Трампом", - сказав він на пресконференції.
Під час візиту в Данію минулого тижня Егеде заявив, що ця самоврядна арктична територія "вступає в нову еру, в новий рік, де Гренландія перебуває в центрі світу". Тоді ж він запевнив, що Гренландія і надалі співпрацюватиме зі США, але підкреслив, що це буде на її умовах, і що саме "гренландський народ визначає своє майбутнє".
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