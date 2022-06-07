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Евросоюз ускоренно выстраивает инфраструктуру для обработки сжиженного газа, - The Economist
09:01 07.06.2022 |
Евросоюз может обрабатывать достаточно сжиженного природного газа (СПГ), чтобы заменить почти две трети российского газа, однако когда Россия начинает "перекрывать кран", становится очевидным дефицит перерабатывающих мощностей и трубопроводов для дальнейшей транспортировки.
Об этом пишет The Economist, передают Порты Украины.
Вместо российского газа многие европейские страны организуют поставки СПГ, импорт которого в апреле вырос на 47,7% в годовом исчислении и на 19,9% по сравнению с мартом. По данным Energy Intelligence, в 2021 году импортные терминалы континента работали всего на 45%.
До недавнего времени в Европе было много перерабатывающих мощностей. Однако, когда РФ начала прекращать поставки газа в некоторые страны, ощутимым становится недостаток перерабатывающих мощностей и трубопроводной инфраструктуры.
"Большинство регазификационных мощностей Европы находятся на юге и западе; Британия и Испания имеют примерно половину. Страны, не имеющие выхода к морю, на востоке, наиболее зависящие от российской энергии, испытывают трудности. Отсутствует инфраструктура для отправки газа туда, где он находится В последние месяцы два трубопровода, по которым Великобритания поставляет газ в Европу, вышли из строя. В связи с тем, что поставки СПГ продолжают поступать и его некуда девать, спотовые цены на газ в Британии упали", - пишет издание.
Особенно страдает Германия, поскольку у страны до сих пор нет работающих СПГ-терминалов. До войны она получала 55% трубопроводного газа из РФ. В мае германский парламент принял закон об ускорении строительства терминалов, отменив некоторые экологические проверки. Впрочем, строительство наземных построек требует времени.
"Одним из скорых решений является аренда плавучих установок для хранения и регазификации (FSRU), судов, которые превращают жидкое топливо обратно в газ. Правительство Германии планирует в ближайшее время установить четыре установки, стоимость которых составляет почти 3 млрд евро. Первый проект в Вильгельмсхафене на Северном море может начать работу в течение нескольких месяцев и будет иметь мощность 7,5 млрд кубометров в год, что эквивалентно примерно 8,5% потребности Германии в газе», - отмечает издание.
Другие страны следуют этому примеру. Польша, которая покупала в России примерно половину своего газа (хотя около 70% энергии страны обеспечивает уголь), планирует открыть один FSRU в 2025 году и рассматривает возможность установки еще одной установки, позволяющей ей продавать больше газа в страны, не имеющие выхода в моря - Чехии и Словакии.
Франция и Италия начали процесс приобретения собственных установок. Итальянская энергетическая компания SNAM 30 мая заключила соглашение о покупке судна за 350 миллионов долларов.
В долгосрочной перспективе предполагается увеличение наземных терминалов. Германия продвигается вперед с двумя такими терминалами, которые в сочетании с FSRU дадут ей импортную мощность в объеме примерно 53 млрд кубометров в год, что больше, чем она покупала у РФ в 2021 году.
Ранее сообщалось, что стоимость фрахта танкеров для перевозки сжиженного природного газа приблизилась к десятилетнему максимуму из-за попыток крупных мировых газовых трейдеров обеспечить достаточные мощности для транспортировки СПГ к следующему зимнему сезону.
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