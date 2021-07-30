Встреча Байдена с Тихановской: больше, чем символизм?

Почти двухнедельный визит лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в США подходит к концу. Его кульминацией стала встреча с президентом США Джо Байденом - в Белом доме Тихановскую приняли 28 июля. Как оценивают эксперты значение этой встречи?

Дипломатическая победа штаба Тихановской

Хотя прием состоялся почти в конце пребывания Светланы Тихановской в США и длился около 15 минут, независимые аналитики единогласно подчеркивают его символическую значимость."Белорусская тема приобрела очень нужное Беларуси звучание. И благодаря авторитету США этот резонанс будет ощущаться во всем западном мире", - отмечает в интервью DW положительный эффект от встречи старший аналитик Центра новых идей, экс-дипломат Павел Мацукевич. По его словам, это в любом случае большая дипломатическая победа штаба Светланы Тихановской и "важный акт солидаризации", потому что белорусский вопрос не относится к числу приоритетных во внешней политике США. Эта встреча вдохновляет многих в Беларуси, говорит Мацукевич.

"Символизм такого уровня - это больше, чем фотка для твиттера. Это сильный политический импульс для американской бюрократии", - пишет в своем телеграм-канале политический аналитик Артем Шрайбман. Эксперт подчеркивает, что прием Тихановской в Белом доме будет способствовать тому, что "любые инициативы, которые обсуждались на "технических" встречах, будут идти быстрее".

Как прорыв и вершину дипломатических усилий команды Светланы Тихановской эту встречу расценивает и директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. "Тихановская встречалась со многими лидерами западных демократий, и в этом наборе напрашивался лидер самого сильного государства западного мира", - говорит политолог. Он указывает на то, что об этой встрече говорили еще с момента предвыборной гонки в США в заявлении тогда еще кандидата Джо Байдена о поддержке Беларуси, а затем - в беседах о том, что Светлану Тихановскую, возможно, пригласят на инаугурацию Байдена.

Плюсы и минусы от встречи с Байденом

До встречи с президентом США Светлана Тихановская провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, рядом сенаторов и конгрессменов, с белорусской диаспорой. "Очень важно было посмотреть на реакцию истеблишмента на Светлану Тихановскую, на то, как ее воспринимают эксперты, политики, рядовые граждане. Это восприятие оказалось не менее уважительным, теплым, чем в Европе. И это будет фундаментом для выстраивания будущих отношений", - отметил ранее в интервью DW Валерий Ковалевский, представитель Светланы Тихановской по международным делам.

В Белом доме лидер белорусской оппозиции призвала помочь сделать Беларусь "успешным примером ненасильственного перехода к демократии". "Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США - поддержать нас", - так прокомментировала встречу с Байденом Светлана Тихановская в своем телеграм-канале.

Андрей Егоров видит в этом событии символическое значение и для американской стороны, поскольку таким образом США сигнализируют всему миру о своих ценностях. Однако сенсаций и быстрых практических решений Егоров с ним не связывает. "До этого лидер белорусской оппозиции встречалась и с главам других западных государств. После чего мы не видели драматически резких изменений и новых ходов в политике западных стран в отношении Беларуси или их позиции в отношении России к Беларуси", - говорит политолог. Хотя не исключает, что встреча будет способствовать помощи гражданскому обществу и политической оппозиции в Беларуси.

Эффект от встречи связан с конкретными договоренностями, считает Павел Мацукевич, а практические результаты требуют политической воли и серьезных комплексных действий. Он видит пользу от визита только в том случае, если "американская сторона сформулирует стратегию по решению белорусского кризиса, которая будет включать "и прицельные санкционные меры, и дипломатические усилия, и какую-то координацию действий". Если же все ограничится присоединением США к секторальным санкциям, введенным ЕС, то, по мнению Мацукевича, у встречи будет отрицательный результат. "Белорусский режим на новые санкционные меры в отношении Беларуси реагирует ужесточением давления на гражданское общество. Практически стерты последние островки свободы и нет оснований предполагать, что эта репрессивная машина остановит свое движение", - опасается эксперт.

Андрей Егоров в свою очередь не связывает дипломатические усилия Тихановской с ростом санкционного давления. "Вопрос санкций надо бы выносить за скобки. Встреча Тихановской ничего ни добавляет к развитию санкционной политики, ни отнимает от нее, потому что она следует в русле принятых ранее Конгрессом США решений, закрепленных Актом о демократии в Беларуси и в том же решении о санкциях, связанных с инцидентом с самолетом Ryanair", - возражает политолог. Он подчеркивает, что санкции были реакцией на ситуацию с политзаключенными, на резкое ухудшение ситуации с правами человека, на действия белорусского режима, которые нарушают международные правила и создают угрозу международной безопасности. "Изоляция Беларуси - это не работа офиса Тихановской, а работа белорусского режима и реакция международного сообщества на его действия", - подчеркивает Егоров.

Встреча с Байденом и диалог с Путиным

Белорусские демократические силы возлагают надежды на помощь в урегулировании кризиса в Беларуси не только на Запад, но и на Владимира Путина. Может ли встреча Тихановской с президентом США сказаться негативно? Не перечеркивает ли она хотя бы гипотетическую возможность диалога с Кремлем? "Это переоценка того, как на это может реагировать Россия", - убежден Андрей Егоров. Кремль не рассматривает эту встречу как драматическое вмешательство США в зону российских интересов, считает он, так так в Кремле понимают, что США всегда поддерживают демократов во всем мире: "Россия относится к этому нервно, но не может это не принять". О том, что США стоят на определенной ценностной основе и будут продолжать это делать, как бы в Кремле к этому ни относились, Байден отметил и на встрече с Путиным в Женеве в июне этого года.

В свою очередь Павел Мацукевич отмечает, что ситуация развивается в выгодном для российской стороны направлении. "По крайней мере, по оглашенным итогам встречи Байдена и Тихановской, акцент делается именно на санкциях. А санкции - это как раз то, что устраивает Кремль. Если бы сейчас просматривались контуры некоего диалога о взаимных уступках, такая тенденция могла бы вызвать раздражение Кремля. А так это не угрожает российским интересам и российскому влиянию в Беларуси", - уверен аналитик. По его прогнозам, американская сторона вряд ли пойдет на какие-то серьезные шаги в решении белорусской проблемы, а главный внешнеполитический ключ к урегулированию кризиса - по-прежнему у России. "Именно от поддержки России зависит жизнеспособность этого режима. И не думаю, что встреча с Байденом эту проблему решает", - заключает эксперт.