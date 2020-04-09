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Суд ЕС приказал Польше остановить деятельность спорного органа по наказанию судей
18:14 08.04.2020 |
Суд ЕС постановил, что Польша должна немедленно прекратить действие закона о Дисциплинарной палате Верховного суда, отвечающей за возможное наказание судей.
Об этом говорится в решении Суда ЕС, в распоряжении "Европейской правды".
"Польша должна немедленно остановить применение национальных положений о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного суда по делам о дисциплинарных наказаниях судей", - говорится в решении.
В 2017 году Польша одобрила новый дисциплинарный режим для судей Верховного и обычных судов. В частности, в рамках этой законодательной реформы в Верховном суде была создана новая Дисциплинарная палата.
Принимая во внимание, что, утвердив новый дисциплинарный режим для судей, Польша не выполнила своих обязательств по законодательству Евросоюза, 25 октября 2019 года Еврокомиссия подала иск в Суд ЕС. Комиссия утверждает, в частности, что новый дисциплинарный режим не гарантирует независимости и беспристрастности Дисциплинарной палаты, состоящей исключительно из судей, отобранных Национальным судебным советом, члены которого были отобраны польским Сеймом.
Создание Дисциплинарной палаты было одной из нескольких спорных польских судебных реформ, которые подверглись критике со стороны ЕС.
В дополнение к изменениям, внесенным в функционирование Верховного суда, польское правительство также стремилось иметь возможность непосредственно наказывать судей, которые выступали против правительства, и осуществлять более прямой контроль над судебной системой.
Эти изменения были широко раскритикованы ЕС и другими сторонними критиками.
Ранее Европейский суд признал, что правила снижения пенсионного возраста для судей Верховного суда нарушают законодательство ЕС.
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