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Експорт російського газу до Європи через «Турецький потік» впав у червні на 18% - Reuters
18:27 02.07.2025 |
Середньодобові поставки природного газу до Європи через газопровід «Турецький потік» російською компанією «Газпром» у червні впали на 18,3% порівняно із травнем.
Як передає Укрінформ, про це свідчать розрахунки Reuters.
Згідно з наявними даними, загальний експорт російського газу до Європи у період із січня до червня впав до 8,33 млрд кубометрів з 15,5 млрд кубометрів в аналогічному періоді минулого року, враховуючи поставки через Україну.
Зазначається, що Туреччина - єдиний транзитний маршрут для російського газу в Європу після того, як Україна не продовжила п'ятирічну транзитну угоду з Москвою, яка закінчилася 1 січня.
Розрахунки на основі даних європейської газотранспортної групи Entsog свідчать, що експорт російського газу через газопровід «Турецький потік» знизився до 37,6 млн кубометрів на добу у червні з 46 млн кубометрів на добу у травні. Це також менше за 39,5 млн кубометрів, що були поставлені цим маршрутом у травні 2024 року.
За підрахунками Reuters, поставки російського газу до Європи через «Турецький потік» зросли приблизно на 6,8% у першій половині цього року з 7,8 млрд кубометрів за той самий період роком раніше.
За даними «Газпрому» та підрахунками Reuters, у 2022 році Росія поставила до Європи близько 63,8 млрд кубометрів газу різними маршрутами. У 2023 році цей показник впав на 55,6% до 28,3 млрд кубометрів, однак у 2024 році зріс до близько 32 млрд кубометрів. Агентство зазначає, що на піку у 2018-2019 роках річні потоки російського газу до Європи сягали від 175 до 180 мільярдів кубометрів.
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