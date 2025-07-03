ЄС та Китай провели 13-й стратегічний діалог, обговорили війну в Україні, геополітику та торгівлю

Європейський Союз та Китай провели 13-й Стратегічний діалог, який є підготовкою до майбутнього саміту лідерів у липні, обговоривши стратегічні питання торгівлі, війну в Україні та геополітику.

Як повідомляє у середу Європейська служба зовнішніх справ (EEAS), співголовування в Стратегічному діалозі, який пройшов у цей день в Брюсселі. взяли Високий представник ЄС Кая Каллас та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

В пресрелізі зазначається, що діалог, який став підґрунтям для майбутнього саміту лідерів у липні, охопив широкий спектр питань, включаючи двосторонні відносини та ширшу геополітичну ситуацію. "Каллас підтвердила прагнення Євросоюзу до конструктивної взаємодії з Китаєм у вирішенні глобальних викликів", - наголосили у Службі зовнішніх справ.

Особливу увагу було приділено війні в Україні. Каллас підкреслила "серйозну загрозу, яку становить підтримка китайськими компаніями незаконної війни Росії для європейської безпеки". Вона рішуче закликала Китай "негайно припинити всю матеріальну підтримку, що живить військово-промисловий комплекс Росії", а також "підтримати повне та безумовне припинення вогню та справедливий і тривалий мир в Україні, що ґрунтується на повній повазі до Статуту Організації Об'єднаних Націй".

В економічному вимірі, Високий представник акцентувала на важливості "конкретних рішень для відновлення балансу економічних відносин, створення рівних умов та покращення взаємності у доступі до ринку". Вона також закликала Пекін "припинити свою спотворюючу практику, включаючи обмеження на експорт рідкісноземельних металів", що, за її словами, "створює значні ризики для європейських компаній та загрожує надійності глобальних ланцюгів постачання".

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході, привітавши "деескалацію між Ізраїлем та Іраном". ВР/ВП повідомила, що закликала Іран "негайно відновити переговори щодо його ядерної програми" та підтвердила готовність Європи "сприяти переговорам". Було наголошено на важливості Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як "наріжного каменю глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї" та підтверджено важливу роль Міжнародного агентства з атомної енергії у моніторингу ядерної діяльності Ірану.

Каллас також підкреслила "нагальну необхідність негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників та повного, безперешкодного гуманітарного доступу до тих, хто цього потребує".

Щодо Тайваню, Високий представник підтвердила прихильність ЄС до політики "одного Китаю", водночас "висловивши опозицію будь-яким одностороннім спробам змінити статус-кво, в тому числі силою чи примусом".

Крім того, вона висловила занепокоєння щодо "прав людини в Китаї, а також гібридних загроз у Європі, що походять з Китаю". Обидві сторони висловили сподівання на швидку нову зустріч та продовження обміну думками з питань, що становлять взаємний інтерес.